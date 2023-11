Máme velkou budoucnost. Za rok se vrátíme a vyhrajeme, věří Australané po další porážce ve finále DC

Výběr kapitána Lleytona Hewitta loni ve finále týmové soutěže nestačil na Kanadu a nyní o víkendu v Málaze prohrál s Itálií. Australané promarnili možnost získat 29. titul a první od roku 2003. Víc úspěchů mají pouze Američané (32).

"Byli jsme hodně blízko a porážka opravdu moc bolí, ale jak jsem tady řekl před rokem: Vrátíme se a vyhrajeme. Náš tým má před sebou velkou budoucnost," řekl dvanáctý hráč světa Alex de Minaur.

Australané, kteří v Málaze ve čtvrtfinále porazili české tenisty, do obou finále došli bez největší hvězdy Nicka Kyrgiose, jenž je zraněný. De Minaura v týmu doplnili Alexei Popyrin, Jordan Thompson a deblisté Mathew Ebden a Max Purcell.

What a great tournament from Australia



Just falling short in the final #DavisCupFinals | @TennisAustralia pic.twitter.com/LKgpiBVijv