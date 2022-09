Mandliková: Wimbledon maminka nikdy nevyhrála. Teď je řada na mně

Američanka Elizabeth Mandliková vykročila ve stopách slavné maminky Hany. Jednadvacetiletá dcera bývalé české úspěšné hráčky zažila díky divoké kartě grandslamový debut na US Open, kde se dostala do 2. kola. Přestože v něm vypadla se světovou pětkou Ons Džabúrovou, potvrdila si, že může bojovat mezi nejlepšími. V budoucnu sní o titulu ve Wimbledonu, který se její mamince nepodařil získat.

"Tenhle turnaj jsem si hodně užila. Přišla se na mě podívat mamka, brácha a chtěla jsem jim udělat radost. Poprvé jsem hrála na tak velkých dvorcích a myslím, že jsem to zvládla dobře. Je to pro mě velká zkušenost, ze které mohu dál čerpat," řekla Mandliková v rozhovoru s ČTK.

Jako největší zkušenost označila zápas na jednom z hlavních kurtů, takzvaném Grandstandu, kde sehrála zápas druhého kola s Džabúrovou. Předtím vyřadila na menším dvorci Slovinku Tamaru Zidanšekovou.

"Jakmile jsem tam vstoupila, cítila jsem, že tam patřím. Že tu mohu hrát a porážet tyhle velké hráčky," uvedla Mandliková, což jí potvrdila i maminka - vítězka US Open 1985. "Ona mě na takto velkém turnaji vlastně neviděla naživo hrát. Doteď sledovala ty větší zápasy v televizi. Po výhře v prvním kole mi ale říkala, že je na mě hrdá a že na to mám. Určitě byla také překvapená," usmála se rodačka z floridského Boca Racon.

Právě její maminka, čtyřnásobná grandslamová vítězka Mandlíková, je pro Elizabeth hlavním vzorem. Tím, že pochází z tenisové rodiny, věděla jednadvacetiletá hráčka od začátku o svém sportu vše. Přesto si dříve nebyla jistá, zda se bude tenisu věnovat. Bavilo ji i lyžování.

"Když mi bylo asi dvanáct, měla jsem i řadu jiných věcí. Mamka věděla o tenise vše, ale já nějak netušila, jak se s tím vyrovnat. V jednu chvíli jsem přestala asi na devět měsíců hrát. Poté jsem se k tomu ale vrátila a uvědomila si, že tohle může být má cesta, ne její. A tak jsem tady," řekla s úsměvem Mandliková.

Některé ze zápasů své maminky viděla Elizabeth zpětně v televizi a na internetu. Většinou šlo o grandslamové turnaje. "Viděla jsem i Wimbledon, kde pokaždé ve finále prohrála. Teď je tedy řada na mě, abych ho vyhrála. Je to můj nejoblíbenější turnaj a sním o tom, že tam jednou zvítězím," usmála se.

Přestože se Mandliková narodila v USA, na své kořeny nezapomíná a Česko navštěvuje. "Kvůli covidu jsem tam sice teď nebyla, ale po US Open se do Česka opět chystám. Líbí se mi tam," přiznala Mandliková.

Do budoucna si nechce stavět konkrétní cíle, především by ráda zlepšovala svou hru a posouvala se ve světovém žebříčku výš. V tuto chvíli jí patří 144. místo. "Chci se hlavně zlepšovat. Pokud budu cítit, že se nezlepšuju, tak to pro mě bude znamenat nesplněný cíl. Do konce roku bych ráda vylepšila postavení v žebříčku. Budu hrát turnaj ve Slovinsku, v Jižní Americe a připravím se na lednové Australian Open," dodala Mandliková.