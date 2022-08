Martin měl pozitivní test na doping. Je to pro mě nepochopitelné, brání se slovenský tenista

Bratislavský rodák Martin, jenž je aktuálně na 204. místě světového žebříčku, úmyslný doping popřel. Zpráva o pozitivním testu ho podle tiskové zprávy jeho agentury Stars For Stars šokovala.

"Vždy jsem byl zastáncem toho, že o vítězství v tenisovém zápase má rozhodnout jen poctivý přístup a čistý výkon na kurtu. I proto důrazně odsuzuju jakýkoli nedovolený způsob zvyšování sportovního výkonu," uvedl Martin v prohlášení.

"Rodiče mě od malička vedly k tomu, abych se ve sportu i v životě řídil pravidly fair play. Vždy jsem tak dělal a jako člověka, který odsuzuje podvádění a nečestné jednání, mě znají i moji blízcí a přátelé. O to víc byla pro mě šokující zpráva o pozitivním výsledku testování na bratislavském turnaji, důrazně však odmítám vědomé požití nedovolené látky," brání se Martin.

SARM se v medicíně využívá za účelem terapeutického působení při různých zdravotních stavech, včetně ztráty svalové hmoty, osteoporózy, rakoviny či hypogonadismu.

"Užívám jen minimum výživových doplňků a posledních 5 let jsem v tom směru nic nezměnil. O to nepochopitelnější je pro mě celá tato situace, zvláště když jsem za celou svoji kariéru absolvoval desítky testů a nikdy jsem neměl ani špetku pochybnosti o tom, že výsledek bude negativní," uvedl uvedl slovenský daviscupový reprezentant. V roce 2022 podstoupil již čtyři kontroly, před tou bratislavskou v polovině května v Paříži na grandslamovém Roland Garros.

"Vždy jsem se choval tak, abych v životě neměl problém nést plnou zodpovědnost za své činy, ale odmítám se smířit s tím, že bych měl být označen za toho, kdo si ve sportu pomáhá nedovoleným způsobem, a to navzdory tomu, že jsem nic takového neudělal. Momentálně prožívám jednoznačně jednu z nejtěžších zkoušek v mé profesionální kariéře, nesrovnatelně těžší než kterýkoliv tenisový zápas, který jsem kdy odehrál. Je to o to těžší, že ani pořádně nevím, kdo je můj soupeř na druhé straně kurtu," zamýšlí se Martin.

"Co ale určitě vím, je fakt, že se za žádných okolností nevzdám a to i díky ohromné ​​podpoře mých nejbližších, bez kterých bych určitě neměl takovou vůli bojovat. Patří jim za to velké děkuji a udělám vše pro to, aby spravedlnost zvítězila," poznamenal Andrej Martin.

Bojujeme za očištění jeho jména, uvedla Martinova agentura

Agentura Stars for Stars je na straně slovenského tenisty. "Ze všech sil mu pomůžeme ve snaze očistit jeho jméno v očích laické a sportovní veřejnosti a samozřejmě i mezi sportovci. Andreje známe roky jako poctivého a upřímného sportovce, kterému jsou "fauly" ve sportu naprosto cizí a jsme přesvědčeni o tom, že společně nasbíráme dostatek důkazů na to, aby se pravda ukázala," uvedl Miroslav Masarčin ze zmíněné agentury.

"Sbíráme všechny detaily, analýzy a důkazy, na základě kterých bychom se uměli dopátrat k důvodům takového výsledku. Komunikujeme se Slovenským tenisovým svazem a ATP a samozřejmě se Světovou antidopingovou agenturou. Jakmile budeme mít více detailů z našeho zjišťování, budeme veřejnost informovat," doplnil.

Na okruhu ATP Martin nezískal žádný titul, jeho nejlepšími výsledky jsou singlové finále v Umagu 2016 a deblové finále v Córdobě 2022. Jeho maximem v žebříčku dvouhry je 93. místo z února 2020, v hodnocení čtyřhry byl nejvyšší na 69. pozici v červenci 2016.