Martincová dostala 'razítko' na premiérový posun do Top 100

Už je to téměř šest let, co Tereza Martincová pronikla ve světovém žebříčku do druhé světové stovky a kromě pár měsíců se v ní stabilně drží.



Aktuálně figuruje v Top 200 už více než dva roky a pouhých pár minut je jisté, že se z ní po letech snažení poprvé pohne o další patro výše.



Česká tenistka se do elitní stovky připlížila v 26 letech nenápadně po malých krocích. Jeden z důležitých krůčků udělala loni v září, kdy se z kvalifikace prodrala až do semifinále antukového turnaje WTA v Istanbulu.



Především však stabilizovala své výkony. Od loňského srpnového restartu sezony na každém turnaji (včetně kvalifikací) uhrála alespoň jeden set a pouze z US Open odletěla bez jediné výhry.



A když letos v březnu přidala i nějakou tu nadstavbu v podobě cenných výher na větších a tedy bodově lépe hodnocených akcích, rozmnožila své konto na 852 bodů.



Po pátečním vypadnutí ve druhém kole turnaje v Miami sice ještě neměla jistotu, že se mezi stovku nejlepší tenistek světa dostane, o 48 hodin později už však 'razítko' definitivně získala.



Rozhodly o tom nedělní porážky posledních dvou ruských konkurentek, které k překonání české hráčky potřebovaly postoupit do čtvrtfinále. Vypadly však o dvě kola dříve: Ljudmilla Samsonovová ve 3. kole utrpěla debakl 0-6 1-6 s Řekyní Mariou Sakkariovou a Anna Kalinská po boji podlehla 6-4 3-6 4-6 Španělce Garbiñe Muguruzaové.



Martincová bude v pondělí 5. dubna figurovat na 100. místě žebříčku WTA. V tom samém týdnu ji čeká antukový turnaj WTA 250 v kolumbijské Bogotě.