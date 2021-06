Martincová je poprvé ve 3. kole grandslamu. O wimbledonské osmifinále se utká s Plíškovou

Tereza Martincová se letos poprvé posunula Top 100 světového žebříčku, na French Open poprvé vyhrála zápas na grandslamu a nyní ve Wimbledonu postoupila poprvé do 3. kola grandslamového turnaje.



Šestadvacetiletá Češka na trávě v All England Clubu vyřadila nasazenou Američanku Alison Riskeovou a dnes si poradila i s Argentinkou Nadiou Podoroskou. Se semifinalistkou loňského French Open odvrátila 14 z 15 brejkbolů a zvítězila 6-3 7-6.



Jediný servis Martincová neudržela za stavu 5-4 ve druhém setu ve chvíli, kdy podávala na postup. O pár minut později navíc prohrávala 5-6 a 0-40, nakonec ale odvrátila všechny čtyři setboly a v tie-breaku rozhodla o svém postupu. Mečbol si zajistila úspěšnou výzvou jestřábího oka, vzápětí soupeřka spáchala dvojchybu.



"Byla to dost těžká psychická zkouška. I když jsem urvala set a vedla, stále jsem se necítila. A ona začala hrát neskutečně, když jí teklo do bot. Na své poměry i hodně riskovala a nebála se do toho jít. Já věřila, že když budu trpělivá, vybojuju si to zpátky. Nepřipouštěla jsem si, že by se to nepovedlo. Pak jsem ani nevěděla, jaké je skóre. Koukala jsem na tabuli, kolik to vlastně je," prozradila.



87. hráčka světa Martincová tak letos na trávě vyhrála 8 z 10 zápasů, v přípravě se dostala do čtvrtfinále podniků WTA v Nottinghamu i Birminghamu. Ve světovém žebříčku má téměř jistý posun do Top 80.



O místo mezi šestnáctkou nejlepších si Martincová zahraje proti Karolíně Plíškové, s níž jediný vzájemný soutěžní duel prohrála. Předloni v prvním kole US Open padla ve dvou tie-breacích.



"Teďka se jí daří, je na vlně a proti mně nemá vůbec co ztratit," řekla Plíšková o Martincové a dodala: "Je bojovná a nedá míč zadarmo. Musím být od prvního do posledního míče připravena, nečekat na její chyby a uhrát si to sama. Když budu hrát dobře, není co vymýšlet."



Plíšková dnes na londýnské trávě smetla 6-2 6-2 Chorvatku Donnu Vekičovou, vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 5-1 a potřetí v kariéře postoupila do 3. kola Wimbledonu. Jejím maximem jsou osmifinále z let 2018 a 2019.



29letá Plíšková porazila nedávno Vekičovou v 1. kole Roland Garros také ve dvou setech, ale po vyrovnanějším průběhu. V Londýně Češka nepovolila soupeřce ani jeden brejkbol, hrála agresivně a má šanci postoupit ve Wimbledonu potřetí za sebou do 4. kola.



"Takový zápas jsem dlouho neměla. Až na první horší game to potom bylo v podstatě bez chyby. Dneska je spokojenost velká. Nechci lítat v oblacích, ale bylo to dobrý," pochvalovala si.



Češky dnes byly stoprocentní i v prvním kole

Úspěšné dnes byly v All England Clubu i všechny české hráčky v dohrávkách zpožděného prvního kola. Kristýna Plíšková otočila zápas s Australankou Astrou Sharmaovou a vítězstvím 3-6 6-4 6-4 ukončila sérii 11 porážek v hlavní soutěži turnajů WTA. Čtvrtfinalistka z minulého ročníku londýnského grandslamu Karolína Muchová porazila 6-3 6-3 Číňanku Shuai Zhang.



Kateřina Siniaková navázala na sobotní finálovou účast na trávě v Bad Homburgu a porazila Číňanku Yafan Wang jasně 6-1 6-0. Markéta Vondroušová otočila duel s 24. nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska a po výhře 2-6 6-4 6-2 prošla ve Wimbledonu prvním kolem na čtvrtý pokus.

• WIMBLEDON 2021 •

Londýn, Velká Británie, tráva, 35.016.000 liber

středeční výsledky (30. 6. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Kar. Plíšková (8-ČR) - Vekičová (Chorv.) 6-2 6-2 Martincová (ČR) - Podoroská (Arg.) 6-3 7-6(5) Brengleová (USA) - Keninová (4-USA) 6-2 6-4 Šwiateková (7-Pol.) - Zvonarevová (Rus.) 6-1 6-3 Muguruzaová (11-Šp.) - Pattinamaová Kerkhoveová (Niz.) 6-1 6-4 Džabúrová (21-Tun.) - V. Williamsová (USA) 7-5 6-0 Samsonovová (Rus.) - Pegulaová (22-USA) 6-4 3-6 6-3 Keysová (23-USA) - Davisová (USA) 6-1 6-4 Beguová (Rum.) - Martičová (26-Chorv.) 7-5 6-7(7) 6-3 Osoriová (Kol.) - Alexandrovová (32-Rus.) 7-5 6-2 Golubicová (Švýc.) - Collinsová (USA) 6-2 6-0 Stephensová - Ahnová (obě USA) 7-5 6-3 • Dvouhra - 1. kolo • Muchová (19-ČR) - Shuai Zhang (Čína) 6-3 6-3 Vondroušová (ČR) - Kontaveitová (24-Est.) 2-6 6-4 6-2 Kr. Plíšková (ČR) - Sharmaová (Austr.) 3-6 6-4 6-4 Siniaková (ČR) - Yafan Wang (Čína) 6-1 6-0 Svitolinová (3-Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6-3 2-6 6-3 Cornetová (Fr.) - Andreescuová (5-Kan.) 6-2 6-1 Pavljučenkovová (16-Rus.) - A. Bogdanová (Rum.) 6-2 6-2 Badosaová (30-Šp.) - Bolšovová (Šp.) 6-2 5-7 6-2 Putincevová (Kaz.) - Pironkovová (Bulh.) 6-3 6-1 Giorgiová (It.) - Teichmannová (Švýc.) 6-2 6-2 Linetteová (Pol.) - Anisimovová (USA) 2-6 6-3 6-1 Tomljanovicová (Austr.) - Minnenová (Belg.) 6-2 7-6(5) Sevastovová (Lot.) - Dijasová (Kaz.) 6-4 6-1 Hibinová (Jap.) - Peraová (USA) 6-1 5-7 6-3 Cirsteaová (Rum.) - Murrayová (Brit.) 6-3 6-3 Sorribesová (Šp.) - Konjuhová (Chorv.) 6-3 3-6 6-3 Vandewegheová (USA) - Govorcovová (Běl.) 6-4 6-2 Raducanuová (Brit.) - Ďjačenková (Rus.) 7-6(4) 6-0