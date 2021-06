Do 2. kola Wimbledonu postoupily Muchová, Kr. Plíšková, Siniaková a poprvé i Vondroušová

Karolína Muchová kvůli dalším zdravotním problémům hraje teprve svůj osmý letošní turnaj. Semifinalistka letošního Australian Open ve Wimbledonu v hlavní soutěži debutovala předloni a dostala se až do čtvrtfinále.

Obhajobu předloňských bodů zahájila hladkým vítězstvím 6-3 6-3 nad finalistkou generálky v Nottinghamu Shuai Zhang a i na třetím letošním grandslamu se dostala přes první kolo, přestože na generálce v Berlíně skončila hned na úvodní soupeřce.

Muchová musela řešit jedinou komplikaci, když ve druhé sadě prohrávala 0-2. V následujícím průběhu setu však Číňance povolila už jen jeden game. Na postup potřebovala jen 66 minut.

"Pomohlo mi, že jsem brzy získala brejk. Snažila jsem se zvyknout si na kurt, protože jsem na zápasovém kurtu netrénovala. První zápasy jsou vždy ošidné. Ona ví, jak hrát na trávě. Snažila jsem se zůstat soustředěná a bojovat o každý míč. Na začátku druhého setu se mi trochu nezadařilo, ale vrátila jsem se. Na svém podání jsem se cítila sebevědomě," řekla Muchová.

Muchová se ve druhém kole premiérově střetne s Camilou Giorgiovou. Čtvrtfinalistka ročníku 2018 přehrála 6-2 6-2 Jil Teichmannovou a navázala na skvělé výkony z Eastbourne, kde vyřadila turnajovou jedničku Arynu Sabalenkovou i Karolínu Plíškovou a v semifinále musela vzdát.

Kristýna Plíšková se až na svém desátém letošním turnaji dočkala svého prvního vítězství v hlavních soutěžích. Vítězka juniorky z roku 2010 ve Wimbledonu přetlačila 3-6 6-4 6-4 lucky losera Astru Sharmaovou, která na poslední chvíli nahradila Danku Koviničovou.

"Dozvěděla jsem se to dvacet minut před zápasem, což nebylo nic moc. Byla jsem z toho nesvá, ale říkala si, že fakt už musím vyhrát. Kde jinde než tady," řekla.

Plíšková však měla velmi blízko k tomu, aby si letošní bilanci zhoršila na 3-10. S až 127. hráčkou světa totiž prohrávala už 3-6 2-4, přičemž se na returnu nedostala k žádné šanci na brejk. Další otočku předvedla v koncovce rozhodujícího dějství, v němž rovněž ztrácela 2-4. V následujících čtyřech gamech však Australance povolila jen čtyři fiftýny.

"Ani popravdě nevím, jak jsem to dokázala. Jsem ráda, že se to nakonec trošku přehouplo na moji stranu, ona znervózněla a já pak vybojovala spoustu míčů. Tohle by mi mohlo do dalších zápasů pomoct," řekla.

O vyrovnání svého wimbledonského i grandslamového maxima si Plíšková zahraje s finalistkou nedávného French Open Anastasií Pavljučenkovovou. Nasazená šestnáctka si poradila dvakrát 6-2 s Rumunkou Anou Bogdanovou a ukončila sérii tří porážek v prvním kole nejslavnějšího turnaje světa. S Pavljučenkovovou jediný dosavadní souboj letos v Dauhá prohrála.

Krátce po sobě dnes v podvečer uspěly i další dvě české hráčky. Kateřina Siniaková si formu z Bad Homburgu, kde si v sobotu zahrála finále, přivezla i do Wimbledonu. Do travnatého grandslamu vstoupila drtivou výhrou 6-1 6-0 nad Číňankou Yafan Wang, která se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser.

O vyrovnání wimbledonského maxima si 25letá Češka zahraje s Američankou Coco Vandewegheovou (h2h 1-1), kterou před třemi lety udolala v dramatickém třetím setu.

Markéta Vondroušová v Londýně zdolala 2-6 6-4 6-2 nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou a na čtvrtý pokus postoupila do 2. kola Wimbledonu.

V něm se 22letá Češka, jež zvládla vstup do turnaje teprve podruhé z posledních šesti pokusů, utká s Britkou Raducanuovou, nebo Ruskou Ďjačenkovou.

Už o třetí kolo dnes zabojují Karolína Plíšková, Tereza Martincová a Jiří Veselý. Zítra čeká druhé kolo Barboru Krejčíkovou.