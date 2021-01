Martincová na turnaji ITF v Andrezieux začala obratem, italskou soupeřku dorazila kanárem

Tereza Martincová se po nezdaru v kvalifikaci na Australian Open, ve které v katarském Dauhá skončila ve 2. kole na raketě Ukrajinky Maryny Zaněvské, vrátila na halové turnaje ITF do Evropy.



Dnes na úvod podniku s dotací 60.000 dolarů ve francouzském Andrezieux čelila Italce Federice Di Sarraové, jež měla v zádech už dvě výhry z kvalifikace. Mimochodem i nad nedávnou přemožitelkou Martincové Ukrajinkou Zaněvskou.



A 121. hráčka světa Martincová měla s o dvě stě míst hůře postavenou hráčkou ve světovém žebříčku zpočátku problémy. V prvním setu přišla dvakrát o podání a prohrála ho 5-7.



Ve druhém setu sice 26letá Češka přišla o výhodu brejku, za stavu 5-4 však po dlouhém boji využila šestý setbol a odpor o čtyři roky starší soupeřky zlomila. V rozhodujícím dějství už neztratila ani game a zvítězila 5-7 6-4 6-0.



V boji o čtvrtfinále pátá nasazená Martincová narazí na domácí 235. hráčku světa Harmony Tanovou (h2h 1-0). Třiadvacetiletá Francouzka do soutěže vstoupila hladkou výhrou 6-3 6-1 nad o jedenáct let starší krajankou a outsiderkou Gaellou Desperrierovou.



Nasazenou jedničkou je domácí 107. hráčka světového žebříčku Oceane Dodinová, která se dnes utká se Švýcarkou Susan Bandecchiovou.



Vítězný vstup do turnaje už má za sebou druhá nasazená Němka Anna-Lena Friedsamová, jež si poradila 6-3 5-7 6-2 s Indy De Vroomeovou z Nizozemska a připsala si první letošní výhru.

• ITF W60 ANDREZIEUX-BOUTHEON •

Francie, tv. povrch / hala, 60.000 dolarů

středeční výsledky (27. 01. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Martincová (5-ČR) - Di Sarraová (It.) 5-7 6-4 6-0 Friedsamová (2-Něm.) - De Vroomeová (Niz.) 6-3 5-7 6-2 Tanová (Fr.) - Desperrierová (Fr.) 6-3 6-1