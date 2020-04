Martincová: O chlebu s máslem nejsem. V tréninku musím hledat motivaci

"Jediný co víme, že předpokládaný start bude kolem 12. července. Ale nikdo pořádně přesně neví, což je pro nás všechny nejtěžší. Nevíme, kdy to začne, jak to bude, na co se připravujeme. Je to takový zvláštní," řekla na úvod Martincová.



Sezona byla kvůli pandemii koronaviru přerušena na začátku března a kvůli přísným vládním nařízením tenisté museli čtyři týdny trénovat pouze v domácím prostředí. Až tento týden se opatření lehce uvolnily a tenisté mohou znovu na kurty.



"Bylo to komplikovaný pro všechny. Každý k tomu přistoupil individuálně. Každý klub se k tomu taky jinak postavil. Ale myslím, že nejlepší je ty nařízení respektovat. Přeci jen nebude hrát hned. Takže toho času je opravdu dost a chvilku si odfrknout od tenisu není špatný. Děláme tu kondici a teďka už snad budeme moct i začít hrát," těšila se pětadvacetiletá Češka, jež tak dlouhou dobu bez tenisu zažila asi poprvé.



"Myslím, že asi nikdy. Musím zajít hodně do minulosti, kdy jsem byla zraněná. Když jsem měla nějaký natržený vazy v kotníku a kolenu. Ale je to opravdu dlouho. Ale taková dlouhá pauza to asi ani nebyla," zavzpomínala Martincová.







"Na kurt se určitě těším. Zbožňuju hrát, je to pro mě fajn. Ale bez těch turnajů je to přeci jen takový zvláštní. Člověk si musí najít tu motivaci, ty menší cíle. I když člověk neví, kdy to přijde, tak musí dělat ty tréninky s nějakým nasazením," uvědomuje si 133. hráčka světa, jež přes výpadek příjmů zatím neřeší vážné finanční potíže.



"Je to hodně individuální. Každý máme ten tým postavený jinak. Každý máme kolem sebe jiné lidi, takže záleží, kdo si jak platí trenéra, kondičáka, někdo může mít klubového trenéra. Určitě to finanční ztráty jsou, nejen pro nás tenisty. Ale zase nemusíme vyjíždět ven, takže něco našetřeno máme a nebudu říkat, že budeme o chlebu s máslem," řekla tenistka s ambicemi na Top 100.



"Chvíli se to dá vydržet, ale je otázkou, jak dlouho to bude trvat. Přece jen ty výdělky teď nebudou vůbec žádný, takže budeme fungovat jenom z toho, kdo si jak ušetřil a kdo jak velký tým musí obstarat. Je to hodně individuální," uzavřela tenistka, jež si na prize money vydělala 623 tisíc dolarů před zdaněním (zhruba 15,5 milionů korun).