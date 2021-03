Martincová v Petrohradu podlehla domácí jedničce Alexandrovové a do Top 100 se neposune

Už je to téměř šest let, co Tereza Martincová pronikla ve světovém žebříčku do druhé světové stovky a kromě pár měsíců se v ní stabilně drží. Aktuálně je v Top 200 už více než dva roky a po povedeném vstupu do sezony figuruje na svém maximu - 107. místě.



Tak blízko posunu do elitní stovky ještě nebyla a na jediné vítězství se k ní přiblížila tento týden na halovém turnaji WTA 500 v Petrohradu, kde potřebovala postoupit do čtvrtfinále. První krok proti Švýcarce Stefanii Vögeleové zvládla, ale druhou soupeřku překonat nedokázala.



26letá Češka dnes v utkání 2. kola nestačila na domácí nasazenou jedničku Jekatěrinu Alexandrovovou. Se 34. hráčkou světa, kterou v minulosti už dvakrát porazila, prohrála 3-6 4-6.



Úvodní sadu Martincová ztratila za 32 minut, ve druhé ale svedla s favoritkou vyrovnanou bitvu. Dvakrát šla do brejku, ale za stavu 3-2 ani 4-3 ho nedokázala potvrdit. Třikrát po sobě neudržela servis a ze soutěže vypadla.



V pondělním vydání žebříčku WTA by si Martincová měla minimálně o jednu příčku opět vylepšit osobní maximum. Nyní má v plánu odletět do Miami na kvalifikaci podniku WTA 1000. Z Floridy by se měla přesunout na antuku do kolumbijské Bogoty.



Druhou českou zástupkyni Kateřinu Siniakovou čeká 2. kolo ve čtvrtek, kdy se střetne s domácí Margaritou Gasparjanovou.



V Rusku se daří domácím tenistkám, do čtvrtfinále stále může postoupit celkem sedm z nich. Mezi osmičkou nejlepších jsou zatím tři, kromě Alexandrovové dnes postoupily také bývalé světové dvojky Světlana Kuzněcovová a Věra Zvonarevová.



Zatímco 35letá Kuzněcovová přehrála 6-1 7-5 Číňanku Xinyu Wang, 36letá Zvonarevová udolala třetí nasazenou Francouzku Fionu Ferrovou až po 3 hodinách a 10 minutách boje 6-7 7-5 7-6.







Po více než tříhodinové bitvě postoupila také Anastasia Gasanovová, která teprve v utkání 1. kola zdolala Ukrajinku Katarinu Zavackou. O čtvrtfinále si 21letá Ruska zahraje s krajankou Anastasií Pavljučenkovovou. Na vítězku už čeká Zvonarevová.



Jelena Ostapenková nenavázala na skvělý výkon z prvního kola, v němž zvítězila za 52 minut hry a nastřílela 26 winnerů. V boji o čtvrtfinále lotyšská tenistka nestačila na 160. hráčku světa Jaquelinu Cristianovou, které podlehla po dvou hodinách boje 3-6 6-7.



Dvaadvacetiletá rumunská kvalifikantka, která si připsala třetí skalp hráčky Top 100 a poprvé na okruhu WTA vyhrála dva zápasy po sobě, ve čtvrtfinále vyzve Kuzněcovovou.

• WTA 500 PETROHRAD •

Rusko, tv. povrch / hala, 565.530 dolarů

středeční výsledky (17. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Gasanovová (Rus.) - Zavacká (Ukr.) 6-2 6-7(6) 7-5 • Dvouhra - 2. kolo • Alexandrovová (1-Rus.) - Martincová (ČR) 6-3 6-4 Zvonarevová (Rus.) - Ferrová (3-Fr.) 6-7(6) 7-5 7-6(2) Kuzněcovová (4-Rus.) - Xinyu Wang (Čína) 6-1 7-5 Cristianová (Rum.) - Ostapenková (6-Lot.) 6-3 7-6(9) • Čtyřhra - čtvrtfinále • Niculescuová/Pattinamaová Kerkhoveová (Rum./Niz.) - Voráčová/Ninomijaová (3-ČR/Jap.) 6-3 6-4