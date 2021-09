Martincová v Portoroži prohrála ve druhém kole se Cirsteaovou

Tereza Martincová v úvodním kole vyřadila Slovenku Kristínu Kučovou, páté čtvrtfinálě během tří měsíců ale nevybojovala. Se čtvrtou nasazenou Rumunkou Soranou Cirsteaovou nedotáhla dobře rozehraný první set a za hodinu a 35 minut prohrála 5-7 2-6.



26letá Češka zápas výborně rozehrála, proti chybující soupeřce získala hned v úvodu brejk a za stavu 5-3 si při jejím podání vypracovala setbol. Šanci ale neproměnila a Cirsteaová převzala kontrolu.



Martincová v dalších čtyřech gamech získala jen dva fiftýny a set ztratila 5-7. Také ve druhé sadě brzy získala navrch Rumunka, která se ujala se vedení 4-1 a výhru už si pohlídala. Vyšla jí tak odveta za měsíc starou porážku z Chicaga.



Právě na další turnaj WTA do Chicaga by se Martincová měla vydat v nejbližších dnech. V Americe by pak v říjnu měla absolvovat i start na prestižní akci v Indian Wells.

• WTA 250 PORTOROŽ •

Slovinsko, tv. povrch / hala, 235.238 dolarů

čtvrteční výsledky (16. 09. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Cirsteaová (4-Rum.) - Martincová (ČR) 7-5 6-2 Paoliniová (It.) - Kalinská (Rus.) 6-3 6-2