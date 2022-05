Medveděv je bez ztráty setu v osmifinále Roland Garros. Pokračují také Tsitsipas, Rubljov či Ruud

Daniil Medveděv při svých prvních čtyřech startech v Paříži nevyhrál ani zápas, loni však došel do čtvrtfinále a letos je bez ztráty setu v osmifinále.



Dnes druhý hráč světa Medveděv přehrál hladce 6-2 6-4 6-2 Srba Miomira Kecmanoviče a v žádném z dosud devíti odehraných setů neztratil víc jak čtyři gamy.



"Dneska to bylo úžasné. Dokonce jsem ani nepřišel o podání. Na tomhle povrchu je to celkem neobvyklé. Doufejme, že si tu příští týden zahraju ještě víc takových zápasů," řekl Medveděv na kurtu.



O vyrovnání pařížského maxima si loňský vítěz US Open Medveděv zahraje s Marinem Čiličem (h2h 3-0). Zkušený Chorvat deklasoval 6-0 6-3 6-2 domácího veterána Gillesa Simona, jenž hrál své poslední French Open.



Stefanos Tsitsipas dva dny po vydřené výhře nad Zdeňkem Kolářem zvládl zcela suverénně duel třetího kola s Mikaelem Ymerem. Švédského soka deklasoval 6-2 6-2 6-1 a ani ve čtvrtém vzájemném duelu s ním neztratil set.



O čtvrtfinále se řecký obhájce finále utká s vítězem chlapeckého Roland Garros z roku 2019 Holgerem Runem. 19letý Dán dnes na pařížské antuce porazil třikrát 6-3 domácího Huga Gastona, přidal třetí grandslamovou výhru a a při své premiéře na French Open postoupil bez ztráty setu do osmifinále







Světová osmička Casper Ruud ve večerním duelu udolal 6-2 6-7 1-6 6-4 6-3 Itala Lorenza Sonegu, vyhrál i čtvrtý vzájemný duel a poprvé postoupil do osmifinále French Open.



O první grandslamové čtvrtfinále se 23letý Nor utká s Hubertem Hurkaczem (h2h 0-0). 25letý Polák, který v předchozích třech letech v Paříži vypadl vždy v prvním kole a na kontě měl jedinou výhru z ročníku 2018, dnes přehrál 7-5 6-2 6-1 Belgičana Davida Goffina a stal se čtvrtým osmifinalistou bez prohraného setu (po Novaku Djokovičovi, Rafaelu Nadalovi a Medveděvovi).



Jannik Sinner i přes zdravotní potíže s levou nohou porazil 6-3 7-6 6-3 Američana Mackenzieho McDonalda, když ve druhé sadě odvrátil 11 setbolů. Minimálně v osmifinále na Roland Garros proměnil i svůj třetí start.



O vyrovnání maxima z roku 2020 si dvacetiletý Ital Sinner zahraje s Andrejem Rubljovem (h2h 2-1). Ten zdolal po třech a čtvrt hodinách boje 6-4 3-6 6-2 7-6(11) Chilana Cristiana Garína a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.

• FRENCH OPEN 2022 •

Paříž (Francie), antuka, 43.600.000 eur

sobotní výsledky (28. 05. 2022) • Dvouhra mužů - 3. kolo • Medveděv (2) - Kecmanovič (28-Srb.) 6-2 6-4 6-2 Tsitsipas (4-Řec.) - M. Ymer (Švéd.) 6-2 6-2 6-1 Rubljov (7) - Garín (Chile) 6-4 3-6 6-2 7-6(11) Ruud (8-Nor.) - Sonego (32-It.) 6-2 6-7(3) 1-6 6-4 6-3 Sinner (11-It.) - McDonald (USA) 6-3 7-6(6) 6-3 Hurkacz (12-Pol.) - Goffin (Belg.) 7-5 6-2 6-1 Čilič (20-Chorv.) - Simon (Fr.) 6-0 6-3 6-2 Rune (Dán.) - Gaston (Fr.) 6-3 6-3 6-3