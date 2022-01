Medveděv je počtvrté v řadě v osmifinále Australian Open. Nezaváhal ani Tsitsipas

Daniil Medveděv loni na US Open získal první grandslamový titul a vítěznou sérii na grandslamových turnajích nyní prodlužuje i v Melbourne, kde je největším favoritem. Loňský finalista po úvodní hladké výhře nad Švýcarem Henrim Laaksonenem a zvládnuté zkoušce proti domácímu Nicku Kyrgiosovi potvrdil svou pozici i ve třetím kole proti Botici Van de Zandschulpovi.



25letý Rus zdolal nizozemského outsidera poprvé loni ve čtvrtfinále US Open, kde ztratil set. Tentokrát už měl zápas zcela pod kontrolou. Zaznamenal 26 winnerů, zlikvidoval všechny tři soupeřovy brejkboly a po necelých dvou hodinách zvítězil 6-4 6-4 6-2.



"Na začátku jsem netrefil pár úderů a říkal jsem si, že to asi bude těžké. Že bude chvíli trvat, než si na Margaret Court Arenu zvyknu. Botic hrál velmi dobře. Já jsem rád, že jsem to nakonec zvládl, nepřišel o podání a vyhrál ve třech setech," komentoval Medveděv. "On má velmi tvrdé údery, jsem rád, že jsem mu nedal příliš prostoru."



Druhá hráč světa Medveděv nemusel na rozdíl od předchozího duelu s domácím Kyrgiosem řešit bučení bouřlivého publika. "Řekl bych to asi takhle. Je jednodušší hrát s chlapíkem z Nizozemska než s Australanem v Austrálii, v Melbourne," konstatoval v rozhovoru na kurtu a doufal, že s fanoušky najde společnou řeč.



"Každý dobrý vztah má své vzestupy a pády. A já doufám, že tu bude víc toho dobrého než toho špatného, jinak by to nefungovalo. Vyřadil jsem tu Nicka, ale věřím, že mě mají fanoušci rádi. Doufám, že se sem v budoucnu ještě párkrát vrátím a prožiju hezké chvíle," dodal.







Ruský tenista má šanci po turnaji vystřídat v čele světového žebříčku Novaka Djokoviče. Srb letos nemůže obhajovat titul po prohraném soudním sporu o zrušené vízum do Austrálie, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru.



Moskevský rodák Medveděv se navíc může stát prvním tenistou v Open éře, jenž získá svůj druhý grandslamový titul hned na dalším turnaji 'Velké čtyřky' po premiérovém triumfu. Na Australian Open je v osmifinále čtvrtý rok po sobě.



O postup do čtvrtfinále se Medveděv utká s Maximem Cressym, který po Tomáši Macháčovi porazil v souboji dvou debutantů ve třetím kole grandslamu i domácího držitele divoké karty Chrise O'Connella. Svou skvělou letošní bilanci tak vylepšil na 11-2, v úvodu sezony si v Melbourne zahrál své první finále na okruhu ATP.



Čtyřiadvacetiletý Američan Cressy, jenž při loňské premiéře v Melbourne vypadl ve 2. kole, si postupem do osmifinále podruhé vylepšil grandslamové maximum. Druhé kolo si zahrál i na US Open, jinde zatím do hlavní soutěže nezasáhl.



23letý Řek Stefanos Tsitsipas zdolal sice bez ztráty podání, ale až po čtyřech setech 6-3 7-5 6-7 7-6 Francouze Benoita Paireho a vyhrál čtvrtý vzájemný duel v řadě.







V osmifinále se dvojnásobný semifinalista Tsitsipas utká s o rok starším Taylorem Fritzem (h2h 2-0). 24letý Američan udolal 6-0 3-6 3-6 6-4 6-3 Španěla Roberta Bautistu a na osmý pokus přešel přes třetí kolo grandslamového turnaje.



Světová devítka Félix Auger-Aliassime po dvou těžkých zápasech prošel třetím kolem Australian Open zcela bez problémů, když Brita Daniela Evanse smetl 6-4 6-1 6-1 a vrátil mu porážku z loňského finále turnaje ATP v Melbourne.



O první čtvrtfinále na úvodním grandslamu sezony si 21letý Kanaďan Auger-Aliassime zahraje s Rubljovem, nebo Čiličem.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

sobotní výsledky (22. 1. 2022) • Dvouhra mužů - 3. kolo • Medveděv (2-Rus.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6-4 6-4 6-2 Tsitsipas (4-Řec.) - Paire (Fr.) 6-3 7-5 6-7(2) 6-4 Auger-Aliassime (9-Kan.) - Evans (24-Brit.) 6-4 6-1 6-1 Fritz (20-USA) - Bautista (15-Šp.) 6-0 3-6 3-6 6-4 6-3 Cressy (USA) - O'Connell (Austr.) 6-2 6-7(6) 6-3 6-2