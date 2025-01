Medveděv končí v Melbourne už ve druhém kole! Po bitvě s outsiderem Tienem finále neobhájí

AUSTRALIAN OPEN - Daniil Medveděv (28) zvládl v úvodním kole letošního Australian Open pětisetovou bitvu s Kasiditem Samrejem, ale na dalšího outsidera recept nenašel a tentokrát v pěti setech prohrál. Loňský finalista podlehl 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7 kvalifikantovi Learnerovi Tienovi (19). Pro ruského tenistu se jedná o nejhorší výsledek na majorech od French Open 2023, kdežto Američan znovu vylepšil své grandslamové maximum a vyzve Corentina Mouteta (25).

Tien – Medveděv 6:3, 7:6, 6:7, 1:6, 7:6

Daniil Medveděv se výkonnostně trápil už v loňském roce a nyní má za sebou nejhorší možný vstup do sezony. Na oblíbeném Australian Open nepůsobil přesvědčivě už v úvodním duelu, v němž otáčel stav 1:2 na sety proti Kasiditovi Samrejovi, který si zajistil start přes divokou kartu získanou v asijsko-pacifických bojích.

Ve druhém kole potkal dalšího outsidera a soupeře figurujícího mimo TOP 100 pořadí Learnera Tiena a tentokrát roli favorita nepotvrdil. Ruský favorit přitom vedl ve všech třech úvodních setech o brejk. V těch nejdůležitějších momentech však kupil nevynucené chyby a nemohl se s trpělivou hrou amerického kvalifikanta vypořádat.

Po většinu zápasu to vypadalo, že Medveděv hraje proti své mladší verzi. Tien se opět prezentoval vynikající obranou, z výhodnějších pozic přešel do útoku a Medveděv často nebyl schopný ho ve výměnách dorazit. Ačkoli je Tienovi pouhých 19 let a nemá s grandslamy ani nejvyšším okruhem téměř žádné zkušenosti, dokázal být v úvodním tie-breaku lepším hráčem a v tom následujícím se dostal k mečbolu.

Medveděv ho však suverénně zlikvidoval, zkrácenou hru vydřel poměrem 10:8 a ve čtvrtém dějství měl jednoznačnou psychickou i fyzickou převahu. Do rozhodujícího setu si však výhodu nepřenesl a jako první ztratil servis. Soupeřův náskok brejku dohnal a vypracoval si možnost dlouhou bitvu dopodávat.

Ruský favorit to ale nezvládl a musel rozhodnout tie-break do 10 bodů. V něm už šlo do tuhého a překvapivě měl navrch 10:7 mnohem méně zkušený Tien, který zapsal svůj nejcennější skalp pár minut před třetí hodinou ranní.

Pro Medveděva se jedná o jeho nejhorší grandslamový výsledek od French Open 2023, kde ztroskotal v prvním kole po pětisetovém duelu s Thiagem Seybothem Wildem. Bývalý šampion US Open a někdejší lídr žebříčku zaznamenal svůj teprve třetí kariérní nezdar ve druhém kole majorů (bilance 21:3).

Na Australian Open vypadl ve druhém kole poprvé od roku 2018. V Melbourne Parku je jinak jedním z nejúspěšnějších hráčů. V tomto dějišti si už třikrát zahrál ve finále, naposledy loni, kdy nedotáhl náskok dvou setů proti Jannikovi Sinnerovi. Na jakýkoli triumf čeká od předloňského května.

Tien absolvoval svůj druhý kariérní souboj s někým z TOP 10 žebříčku a už má první skalp. Přitom na sebe poprvé upozornil až na prosincovém Next Gen ATP Finals, kde se z pozice jednoho z největších outsiderů probojoval do finále. V hlavních soutěžích grandslamů účinkuje teprve počtvrté a premiérově mimo domácí US Open, kde pokaždé vypadl hned na úvod.

Po senzačním vítězství bude pokračovat na letošním Australian Open soubojem s nenasazeným Corentinem Moutetem z Francie.



Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

