Medveděv na Australian Open zvládl test proti Kyrgiosovi. Murray prohrál s Danielem

Daniil Medveděv loni na US Open získal první grandslamový titul a vítěznou sérii na grandslamových turnajích nyní prodlužuje i v Melbourne, kde je největším favoritem. Loňský finalista si po úvodní hladké výhře nad Švýcarem Henrim Laaksonenem poradil i s výrazně těžším protivníkem Nickem Kyrgiosem.



Ruský tenista před třemi lety oba vzájemné duely prohrál a dnes se navíc musel vypořádat s hlučnými diváky, kteří podporovali domácího oblíbence. 25letý Medveděv ale předvedl koncentrovaný výkon a až na pár klopýtnutí zápasem prošel bez větších potíží.



V prvním setu Kyrgios otočil z 2-4 a 5-4, ale tie-breaku se mu vůbec nepovedl a ve druhé sadě se nedostal k žádnému brejkbolu. Koncentrovaný Medveděv se ujal vedení 2-0, ale vyhráno neměl.



Publikum australského bouřliváka vyhecovalo k zisku třetího dějství a hned v úvodu čtvrtého setu měl Kyrgios brejkbol. Ale nevyužil ho a Medveděv od té chvíle dominoval. Polední tři gamy na podání neztratil ani jeden míček a po třech hodinách zvítězil 7-6 6-4 4-6 6-2.



"Hlavní je, že jsem vyhrál. Diváky jsem se snažil ignorovat. Bučeli mezi prvním a druhým servisem, asi nějací lidé s nižším IQ," komentoval Medveděv bouřlivou atmosféru.



"Odehrál jsem dobrý zápas hlavně na servisu. Ve druhém a čtvrtém setu jsem navíc přidal několik skvělých returnů a v rozhodující momentech jsem byl jistější," pochvaloval si svůj výkon.







Ve třetím kole se Medveděv střetne s Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem, kterého loni ve čtvrtfinále US Open porazil 3-1 na sety.



"Budu se dál snažit hrát na maximum a třeba se mi tu povede něco velkého. Hlava je připravená, ale turnaj vám do cesty může připravit nepříjemného soupeře, třeba jako dne Nicka. Uvidíme, co se stane," dodal Medveděv.



Ruský tenista má šanci po turnaji vystřídat v čele světového žebříčku Novaka Djokoviče. Srb letos nemůže obhajovat titul po prohraném soudním sporu o zrušené vízum do Austrálie, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru.



Moskevský rodák Medveděv se navíc může stát prvním tenistou v Open éře, jenž získá svůj druhý grandslamový titul hned na dalším turnaji 'Velké čtyřky' po premiérovém triumfu.



Andy Murray nenavázal na svou první výhru na Australian Open po pěti letech. Pětinásobný finalista v Melbourne prohrál třikrát 4-6 s kvalifikantem Tarem Danielem a připravil se o první návrat do Top 100 od května 2018. Osmadvacetiletý Japonec ve své premiéře ve 3. kole grandslamu narazí na Sinnera, nebo Johnsona.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

čtvrteční výsledky (20. 1. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Cressy (USA) - Macháč (ČR) 6-1 3-6 6-1 7-6(5) Medveděv (2-Rus.) - Kyrgios (Austr.) 7-6(1) 6-4 4-6 6-2 Tsitsipas (4-Řec.) - Báez (Arg.) 7-6(1) 6-7(5) 6-3 6-4 Rubljov (5-Rus.) - Berankis (Lit.) 6-4 6-2 6-0 Auger-Aliassime (9-Kan.) - Davidovich (Šp.) 7-6(4) 6-7(4) 7-6(5) 7-6(4) O'Connell (Austr.) - Schwartzman (13-Arg.) 7-6(6) 6-4 6-4 Bautista (15-Šp.) - Kohlschreiber (Něm.) 6-1 6-0 6-3 Fritz (20-USA) - Tiafoe (USA) 6-4 6-3 7-6(5) Evans (24-Brit.) - Rinderknech (Fr.) / bez boje Paire (Fr.) - Dimitrov (26-Bulh.) 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(2) Čilič (27-Chorv.) - Gombos (SR) 6-2 6-3 3-6 7-6(6) de Minaur (32-Austr.) - Majchrzak (Pol.) 6-4 6-4 6-2 Andújar (Šp.) - Molčan (SR) 6-4 7-6(6) 0-6 6-1 Van De Zandschulp (Niz.) - Gasquet (Fr.) 4-6 6-0 4-0 / skreč G. Daniel (Jap.) - A. Murray (Brit.) 6-4 6-4 6-4