Medveděv na US Open neztratil set ani s Evansem, ve čtvrtfinále narazí na senzaci van de Zandschulpa

US OPEN - Daniil Medveděv na US Open pokračuje v suverénních výkonech a stále neztratil set. Jeden z největších favoritů dnes nedal šanci Danielovi Evansovi, nejlepšího britského tenistu v premiérovém vzájemném souboji přehrál 6-3 6-4 6-3. Předloňský finalista a loňský semifinalista ve čtvrtfinále závěrečného grandslamu sezony nastoupí proti kvalifikantovi Boticovi van de Zandschulpovi.

Daniil Medveděv už pár let na betonech, a to hlavně na americké půdě, patří k nejlepším hráčům. Předloni si dokonce na čtyřech akcích po sobě včetně grandslamového US Open zahrál finále. V rámci letošního ročníku patří k největším hrozbám Novaka Djokoviče, který v New Yorku útočí na kalendářní grandslam, a tuto roli zatím úspěšně potvrzuje.

Předloňský finalista a loňský semifinalista závěrečného podniku velké čtyřky po cestě do čtvrtfinále neztratil jediný set. Finalista letošního Australian Open a vítěz nedávného Masters v Torontu si postupně poradil s Richardem Gasquetem, Dominikem Köpferem, Pablem Andújarem a Danielem Evansem.

Medveděv ani ve čtvrtém zápase nedopustil více než jednu ztrátu servisu. V premiérovém souboji s Evansem, jenž neuspěl ani ve svém druhém osmifinále na grandslamech, na ni došlo v polovině druhé sady, ruský favorit však reagoval rebrejkem a znovu získal převahu. V utkání nastřílel 43 vítězných úderů včetně 13 es a vyrobil jen 20 nevynucených chyb. Na postup potřeboval necelé dvě hodiny.

Medveděv bude jasným favoritem i ve čtvrtfinále. V něm totiž narazí na jednu ze senzací letošního ročníku Botice van de Zandschulpa, který při svém debutu ve Flushing Meadows nepřestává překvapovat.

Pětadvacetiletý Nizozemec dnes v téměř čtyřapůlhodinové bitvě přetlačil 6-3 6-4 5-7 5-7 6-1 světovou čtrnáctku Diega Schwartzmana, připsal si svůj třetí skalp hráčů Top 20 (druhý na turnaji) a podruhé v kariéře si zahraje čtvrtfinále na hlavní tour. Proti Medveděvovi si aktuálně 117. hráč, jenž byl v minulosti na grandslamech nejdále ve druhém kole, zahraje o první semifinále. Navíc je v open éře teprve třetím kvalifikantem ve čtvrtfinále US Open (Nicolas Escudé 1999, Gilles Muller 2008).

Druhou čtvrtfinálovou dvojici dolní poloviny pavouka utvoří vítězové duelů Peter Gojowczyk - Carlos Alcaraz a Frances Tiafoe - Félix Auger-Aliassime.

Zítra budou o postup mezi nejlepší osmičku bojovat Novak Djokovič s Jensonem Brooksbym, Oscar Otte s Matteem Berrettinim, Alexander Zverev s Jannikem Sinnerem a Reilly Opelka s Lloydem Harrisem.