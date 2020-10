Medveděv o své motivaci a cíli na konci sezony

Daniil Medveděv z posledních pěti zápasů čtyři prohrál, naposledy před dvěma týdny při obhajobě titulu na domácí půdě v Petrohradu nestačil na Američana Reillyho Opelku.



Hledat motivaci pro závěr sezony ale dlouho nemusí. Čtyřiadvacetiletý Rus si uvědomuje, že v následujících čtyřech týdnech ho čekají tři prestižní turnaje v evropských metropolích, (Vídeň, Paříž, Londýně), kde se bude hrát až o 3000 bodů do světového žebříčku.



"Motivaci mám velkou. Před námi jsou tři významné akce - ATP 500, Masters 1000 a Londýn (Turnaj mistrů). Jsou přede mnou jen samé dobré věci, takže mám opravdu velkou motivaci dobře trénovat a hrát dobře," prohlásil Medveděv před svým premiérovým startem na kvalitně obsazeném halovém turnaji ATP 500 ve Vídni, kam dorazilo šest hráčů Top 10.



Šestý hráč světa Medveděv už v prvním kole narazí na australského mladíka Alexe de Minaura, který minulý týden předváděl dobré výkony v Antverpách a prohrál až ve finále. Ve druhém kole by se mohl utkat s kanadským talentem Felixem Augerem-Aliassimem, který má letos v hale bilanci 15-4. Ve čtvrtfinále hrozí souboj s Gaëlem Monfilsem, nebo semifinalistou letošního US Open Pablem Carreñem a v semifinále s domácím obhájcem titulu Dominicem Thiemem.



"Turnaj tady ve Vídni má opravdu silné obsazení, pokud se podíváte na nenasazené hráče a jejich pozici v žebříčku. Už od prvních kol jsou tady těžké zápasy, takže je velmi těžké se v turnaji dostat daleko a je to výzva. Už jen postup do semifinále bude úspěchem. A pokud budu mít možnost zahrát si s Dominicem, bude to doufám skvělý zápas," predikuje Medveděv.



Turnaj mistrů? Jeden ze snů a cílů

Medveděv už má jistý start na Turnaji mistrů, kde loni při svém debutu nevyhrál ve skupině ani jeden zápas. Letos tak má před sebou novou výzvu a cíl.



"Když se tam kvalifikuješ, tak to znamená, že máš za sebou vynikající sezonu. Obzvlášť když se ti to povede poprvé. Když si mladý, tak sníš o tom, že budeš hrát na turnajích Futures nebo challengerech," vzpomíná ruský tenista.



"Myslíš si, že je nemožné být jedním z osmi nejlepších tenistů na světě. Protože víš, že se musíš dostat do několika grandslamových semifinále, možná i finále. A být dobrý na turnajích Masters 1000, což není snadné," vysvětluje Medveděv cestu na Turnaj mistrů, kam se každý rok kvalifikuje osm nejúspěšnějších tenistů sezony.



"Když se tam dostaneš, je to jeden ze splněných snů a cílů ve tvém životě. Dalším cílem je vyhrát tam zápas, dalším je postoupit ze skupiny a dalším vyhrát celý turnaj. Beru to krok za krokem, ale samozřejmě už jen být tam druhý rok po sobě je velký úspěch," myslí si Medveděv.



Rubljov? Bylo by skvělé mít v Londýně kamaráda

Jedno z postupových míst aktuálně drží také jeho krajan a vítěz čtyř letošních turnajů Andrej Rubljov.



"To je úžasné, aktuálně mi výsledky a způsobem hry trochu připomíná mě v loňském roce. Když získáte sebevědomí, tak máte pocit, že každý zápas jde podle vašich představ. Je to úžasný pocit a právě tak se teď Andrej cítí," uvedl Medveděv směrem ke svému krajanovi, jenž před osmi dny triumfoval v Petrohradu.



"Je to úžasné, že poslední čtyři turnaje v Rusku vyhráli Rusové. Je to opravdu skvělé a doufám, že v tom budeme pokračovat. On je velmi blízko k tomu zahrát si na Turnaji mistrů a bylo by skvělé mít tam kamaráda, se kterým bych mohl trávit čas.



Rusko je aktuálně jedinou zemí, která má v Top 10 dva zástupce. Navíc další Rus Karen Chačanov figuruje na 18. místě.