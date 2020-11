Medveděv porazil i Djokoviče a je poprvé v semifinále Turnaje mistrů

Daniil Medveděv loni při svém debutu na Turnaji mistrů prohrál všechny tři zápasy s Tsitsipasem, Nadalem i Zverevem. Letos už ale do Londýna dorazil jako zkušený tenista a po dvou duelech si zajistil 1. místo ve skupině.



Po dvousetové výhře nad Němcem Alexanderem Zverevem si poradil hladce 6-3 6-3 i se světovou jedničkou Novakem Djokovičem, s nímž vyhrál třetí ze sedmi vzájemných duelů.



24letý Rus nedal Djokovičovi téměř šanci. O devět let staršího soupeře zasypával tvrdými a přesnými údery od základní čáry, nasázel mu 10 es a čelil pouze jednomu brejkbolu, který navíc odvrátil. V celém zápase čtvrtý hráč světa udělal jen 12 nevynucených chyb.





"Novak je jedním z největších šampionů našeho sportu. Když mi bylo osm let, sledoval jsem v televizi, jak vyhrává grandslamy. Takže jsem strašně šťastný, že jsem ho porazil. Dobře jsem podával a nechyboval jsem v důležitých okamžicích. Proto jsem vyhrál," uvedl Medveděv, jenž sedmnáctinásobného grandslamového šampiona zdolal potřetí z posledních čtyř zápasů.



"Abych byl úplně upřímný, jsem si jistý, že dnes neodehrál své nejlepší utkání. Ale to se může stát komukoli," dodal moskevský rodák, který postoupil do semifinále Turnaje mistrů jako první Rus od roku 2009, kdy Nikolaj Davyděnko v prvním ročníku v Londýně triumfoval.

.@DaniilMedwed is 1st Russian to reach #NittoATPFinals SFs since Nikolay Davydenko won title in 2009. #Medvedev 4th Russian in tournament history to reach SFs or better:

- Davydenko 2009 (W), 2008 (F), 2005 (SF)

- Marat Safin 2004 & 2000 (SF)

- @KYevgeni 2001 & 1999 (SF),1997 (F) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 18, 2020



O postup do finále si Medveděv zahraje v sobotu proti vítězi zítřejšího duelu mezi Španělem Rafaelem Nadalem a obhájcem titulu Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Ještě předtím si v pátek zahraje s Diegem Schwartzmanem, který je už bez šance na postup ze skupiny.



To pětinásobný šampion Djokovič má nyní 'nůž na krku'. Pokud chce postoupit do semifinále, v němž už čeká Rakušan Dominic Thiem, musí porazit Zvereva. Ten v dnešním prvním duelu porazil Schwartzmana.

Medvedev wins the group

Schwartzman is eliminated from contention

The winner of Djokovic v Zverev will advance to the semi-finals.#NittoATPFinals pic.twitter.com/vg6TC6aPO8 — ATP Tour (@atptour) November 18, 2020