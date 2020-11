Zverev v Londýně vyhrál se Schwartzmanem duel o první bod

Předloňský šampion Alexander Zverev si nemohl dovolit další zaváhání poté, co v prvním duelu v prázdné hale O2 areně prohrál ve dvou setech s Medveděvem.



Třiadvacetiletý Němec se v duelu proti Diegu Schwartzmanovi, který startuje na turnaji pro osm nejlepších hráčů sezony poprvé, nevyhnul zaváhání v druhém setu. Hamburský rodák nevyužil vedení 3-1 a sadu ztratil, nakonec ale po více než dvou hodinách proměnil první mečbol a zvítězil 6-3 4-6 6-3.



"Tady nejsou žádné lehké zápasy. Jsem šťastný z vítězství a šance na semifinále. V pátek proti Novakovi to bude nejtěžší zápas, jaký si můžete představit," uvedl sedmý hráč světového žebříčku Zverev.

