Medveděv porazil Zvereva a poprvé vyhrál zápas na Turnaji mistrů

Daniil Medveděv loni při svém debutu na Turnaji mistrů prohrál s Tsitsipasem, Nadalem i Alexanderem Zverevem. Letos už do Londýna dorazil jako zkušený tenista a hned na úvod se dočkal premiérové výhry.



24letý Rus ji zaznamenal proti soupeři, proti kterému se loni s turnajem v londýnské O2 areně loučil porážkou. Letos však proti o rok mladšímu Němci uspěl a zvítězil 6-3 6-4.



Hned v první hře sice Medveděv přišel o podání, okamžitě se mu však povedl rebrejk, vzápětí odvrátil pět brejkbolů a další potíže na podání už řešit nemusel. Po hodině a půl se mohl radovat z výhry ve druhém vzájemném duelu po sobě poté, co před devíti dny triumfoval ve finále turnaje Masters v Paříži.

Because 2020, an underarm serve at the #NittoATPFinals



