Medveděv si minimálně měsíc nezahraje. S kýlou byl na menší operaci

"Poslední měsíc jsem hrál s malou kýlou. Nyní jsme spolu s týmem rozhodli, že podstoupím menší zákrok. Po něm bych měl být měsíc až dva mimo," uvedl vítěz loňského US Open na twitteru dva dny po vyřazení ve čtvrtfinále v Miami.

Porážka s obhájcem titulu Hubertem Hurkaczem z Polska připravila Medveděva o návrat na první místo pořadí ATP. Jedničkou byl ruský tenista poprvé před měsícem, po třech týdnech ale pozici musel opět přenechat Srbovi Novaku Djokovičovi.

Kvůli operaci by šestadvacetiletý Medveděv mimo jiné mohl přijít o účast na Roland Garros. Druhý grandslam sezony odstartuje v Paříži 23. května.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 - 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.