Medveděv si v Acapulcu zajistil odvetu za finále v Melbourne proti Nadalovi. Pozici světové jedničky oslavovat nechtěl

Daniil Medveděv a Rafael Nadal se střetli na konci ledna ve finále Australian Open. Španělský tenista vyhrál po obratu z 0-2 na sety, vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-1 a získal rekordní 21. grandslamový titul. "Je to vždycky čest hrát s někým z velké troky nebo velké čtyřky. V Austrálii jsem mohl (proti Nadalovi) vyhrát, ale nakonec jsem prohrál. Byla to těžká porážka, ale takový už je sport," dodal.

Od té doby nehráli, než se vrátili tento týden na podniku ATP 500 v Acapulcu. A jelikož oba v Mexiku potvrzují roli favoritů, dočkají se už v semifinálovém kole reprízy melbournského finále.

Ruský tenista nastoupil ke čtvrtfinále proti Jošihitu Nišiokovi s pár hodin čerstvou jistotou, že se v pondělí stane světovou jedničkou. A s Japoncem nezaváhal, zvítězil hladce 6-2 6-3.

Guess what this guy's ranking is going to be next week @DaniilMedwed pic.twitter.com/b9ixKJnbTy