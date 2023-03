Medveděv v Dubaji zastavil Djokoviče. O třetí titul během tří týdnů se utká s Rubljovem

Daniil Medveděv před šesti dny poprvé vyhrál dva turnaje během dvou týdnů, když ovládl halový podnik ATP 500 v nizozemském Rotterdamu a outdoorový turnaj ATP 250 v katarském Dauhá.



A nyní si finále zajistil i na akci ATP 500 v Dubaji, kde v minulosti vyhrál jediný zápas. Letos ale ve čtyřech zápasech neztratil ještě ani set, po potvrzení role favorita proti Italu Matteu Arnaldimu, Kazachu Alexanderu Bublikovi a Chorvatu Bornu Čoričovi, kterého dorazil ziskem 21 fiftýnů v řadě, si dnes trochu nečekaně poradil i s Novakem Djokovičem.

Statistiky zápasu

Djokovič - Medveděv 5 esa 8 1 dvojchyby 1 69 %

1. podání 'in' 58 %

67 %

úsp. 1. podání 78 %

58 %

úsp. 2. podání 50 %

26 winnery 20 38 nevyn. chyby 12 9/16 hra na síti 5/9 1/1 brejkboly 3/4 61 celkem bodů 63 čas: 1:34

27letý rodák z Moskvy od stavu 1-2 získal čtyři gamy v řadě a ani nepotvrzení druhého brejku za stavu 5-2 ho nemuselo mrzet. O osudu druhé sady rozhodl brejkem hned v úvodní hře. Náskok si pak pohlídal, byť o servis musel ve třech gamech bojovat přes shodu. Po hodině a půl hry zvítězil 6-4 6-4, o devět let staršímu Srbovi oplatil nedávnou porážku z Adelaide a vzájemnou bilanci upravil na 5-9.

"Když hrajete proti Novakovi, prostě musíte hrát to nejlepší, co umíte. Navíc musíte doufat, že on zrovna nebude hrát svůj nejlepší tenis, díky kterému vyhrál už 22 grandslamů. Protože když hraje svůj nejlepší tenis, je to strašně těžké a nemáte jistotu, že vyhrajete," komentoval Medveděv.



"Ale dnes se mi podařilo dostat tenis na vyšší úroveň, než byla ta jeho. Ve druhém setu jsem nečelil brejkbolu, ale byla tam spousta gamů 30-30. Nicméně zůstával jsem klidný a jsem teď šťastný, že si tu zítra zahraju finále," dodal Medveděv, který vylepšil svou letošní bilanci na 18-2 a v počtu výher se vyrovnal prvnímu Cameronu Norriemu.







Pětinásobný šampion Djokovič, který hrál první turnaj od 10. triumfu na Australian Open, získal jen o dva fiftýny méně, jenže nebývale chyboval. Během 94 minut spáchal více než trojnásobek nevynucených chyb (38-12) a v 16. letošním zápase poprvé prohrál. Přemožitele našel po sérii 20 výher, která se táhla od začátku loňského Turnaje mistrů. Od loňského French Open odehrál 36 duelů a teprve podruhé našel přemožitele.



Vítěz rekordních 22 grandslamů ve dvouhře ve Spojených arabských emirátech přišel o šanci získat 94. titul, kterým by se v historické tabulce vyrovnal třetímu Ivanu Lendlovi. Více trofejí pak mají ve sbírce už jen Jimmy Connors (109) a Roger Federer (103).



Djokovič tento týden zahájil rekordní 378. týden v čele světového žebříčku a svůj náskok na druhého Carlose Alcaraze navýšil z 200 na 380 bodů. Nyní bude čekat, zda dostane výjimku pro vstup do USA (kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19) a bude moct startovat na březnových turnajích Masters 1000 v Indian Wells a Miami.







Medvedev (18-2) ties Cam Norrie for the ATP win lead in 2023 pic.twitter.com/tTLJUAzG4N — TennisNow (@Tennis_Now) March 3, 2023



Medveděv zaútočí na 3. triumf v řadě proti obhájci titulu

Bývalý první hráč světa a vítěz US Open 2021 Medveděv protáhl svou neporazitelnost na 13 zápasů a postoupil do celkově 30. finále. Bojovat v něm bude o 18. titul, z toho sedmnáctý na tvrdém povrchu.



V sobotu se sedmý hráč světa Medveděv utká s krajanem a sousedem ze světového žebříčku Andrejem Rubljovem (h2h 5-2), s nímž poslední dva vzájemné duely v Cincinnati 2021 a na Turnaji mistrů 2022 prohrál.



25letý Rubljov, jenž letos na třech z pěti turnajů vypadl po svém úvodním vystoupení, v Dubaji už ve druhém kole přežil pět mečbolů v řadě proti Alejandru Davidovichovi. V dnešním semifinále loňský šampion zdolal po odvrácení setbolu v tie-breaku druhé sady 6-3 7-6 Němce Alexandera Zvereva, se kterým v předchozích pěti vzájemných soubojích neuhrál ani set.



"Říkal jsem si, že nemám co ztratit. Vždycky jsem s ním prohrál, tak proč bych se měl stresovat," uvedl Rubljov, který loni ve finále porazil Jiřího Veselého. Zverev hrál své první semifinále od loňského Roland Garros, kde si vážně poranil kotník.



Světová šestka Rubljov podruhé v kariéře postoupil dvakrát do finále jednoho turnaje ATP (po Dauhá 2018 a 2020) a poprvé může získat druhou trofej z jednoho turnaje a zároveň obhájit titul z předchozí sezony. Ve finále má bilanci 12-5.