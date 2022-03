Medveděv v Miami přehrál Murrayho. Postoupili i Tsitsipas, Hurkacz či Fritz

Souboj dvou tenistů, kteří jako jediní od roku 2004 narušili nadvládu členů Big 3 v čele světového žebříčku, vyhrál papírový favorit. Daniil Medveděv porazil Brita Andyho Murrayho 6-4 6-2 a úspěšně vykročil za obhajobou loňského čtvrtfinále.



Murray, který už na sedmi turnajích po sobě vyhrál úvodní zápas, ale pošesté v řadě nepřidal druhou výhru, držel krok s favoritem hlavně v prvním setu. S Ivanem Lendlem ve své lóži a podporou publika předvedl spoustu skvělých úderů, Medveděva ale z komfortní zóny vykolejit nedokázal.



A tak zkušenější Brit ve výměnách častěji kazil. Zahrát dokázal jen třináct vítězných úderů, zatímco nevynucených chyb spáchal 24. Přesně dvakrát víc než soupeř. Závěr zápasu už měl Medveděv, který nečelil jedinému brejkbolu, pod kontrolou. Ukončil ho ziskem pěti gamů v řadě.





Statistiky zápasu

Medveděv - Murray 4 esa 1 2 dvojchyby 1 64 %

1. podání 'in' 51 %

84 %

úsp. 1. podání 73 %

61 %

úsp. 2. podání 40 %

22 winnery 13 12 nevyn. chyby 24 13/20 hra na síti 11/16 3/6 brejkboly 0/0 60 celkem bodů 41 čas: 1:29

"Byl to skvělý zápas. První kolo není nikdy snadné, i když na stejném kurtu trénujete třeba měsíc, zápasy jsou vždy jiné. Takže jsem rád, že jsem nečelil brejkbolu Prostor na zlepšení tam určitě byl, ale byl to skvělý zápas proti skvělému soupeři a za to jsem šťastný," komentoval Medveděv, jenž zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 2-0.



"Andy hrál výborně, ale já se snažil využít každou svou příležitost a myslím, že se mi to dařilo. Byla tam spousta momentů, kdy jsem měl ze své hry radost," pochvaloval si Medveděv.



Na předchozí akci v Indian Wells Medveděv odehrál první turnaj v roli světové jedničky, ale už ve třetím kole podlehl Gaëlu Monfilsovi a klesl zpátky na 2. místo. Pokud v Miami postoupí alespoň do semifinále, do čela žebříčku se znovu vrátí.



O postup do osmifinále se utká s Pedrem Martínezem. Jediný vzájemný duel vyhrál hladce 3-0 na sety, Španěl ale hraje v životní formě. Letos v Santiagu získal premiérový titul na okruhu ATP a poprvé se posunul do Top 50.







Najít ztracenou herní pohodu se v Miami snaží Stefanos Tsitsipas. Hned v úvodu ale ztratil set s domácím Jeffreym Wolfem, kterého porazil 6-4 6-7 6-1. Přitom před měsícem v Acapulcu ztratil s Wolfem pouze jeden game.



"Pokaždé čekám, že odehraje životní zápas. Nemá co ztratit. Dokážu si s tím poradit, znám to z vlastní zkušenosti," uvedl Řek Tsitsipas. Ve třetím kole ho čeká už 11. střetnutí s Australanem Alexem de Minaurem, s nímž prohrál pouze na trávě.



Překvapivý loňský šampion Hubert Hurkacz odstartoval výhrou 7-6 6-2 nad Francouzem Arthurem Rinderknechem. Ve třetím kole se osmý nasazený Polák utká s Aslanem Karacevem (h2h 2-1).



Taylor Fritz, který v neděli v Indian Wells získal nejcennější titul, vstoupil do dalšího turnaje Masters 1000 v Miami výhrou 6-3 5-7 6-3 nad Kazachem Michajlem Kukuškinem a svou neporazitelnost prodloužil na sedm zápasů.



Černý kůň turnaje Carlos Alcaraz odstartoval hladkou výhrou 6-2 6-3 nad Maďarem Mártonem Fucsovicsem. V dalším zápase ve formě hrající 18letý Španěl narazí na o patnáct let staršího Chorvata Marina Čiliče (h2h 0-1).



Zatímco v prvním kole Sebastian Korda ztratil jen dva gamy, ve druhém se na vítězství pořádně nadřel. Zkušeného Španěla Alberta Ramose udolal až po odvrácení mečbolu 4-6 6-7 6-3.







O osmifinále si 21letý Američan s českými kořeny zahraje s o rok starším Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-0). Srbský tenista v repríze juniorského finále US Open z roku 2016 přehrál 6-4 6-2 světovou devítku Félixe Augera-Aliassimeho, jenž po skvělém vstupu do sezony nevyhrál na březnových turnajích Masters 1000 ani jeden zápas.



Ještě delší trápení prožívá další Kanaďan Denis Shapovalov, jenž na čtvrtém z pěti posledních turnajů nevyhrál víc jak jeden zápas. V Miami skončil dokonce už po svém úvodním vystoupení, v němž podlehl 3-6 4-6 s Jihoafričanu Lloydu Harrisovi a prohrál tak i třetí vzájemný zápas.