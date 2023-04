Medveděv v Miami získal 5. titul z turnajů Masters. I 19. trofej má z jiného města

Daniil Medveděv v únoru ovládl tři turnaje během tří týdnů (Rotterdam, Dauhá, Dubaj) a skvělou formu potvrdil i na svých méně oblíbených březnových turnajích Masters 1000 ve Spojených státech amerických. V Indian Wells i v Miami pokaždé hned třikrát překonal svá maxima.



V Kalifornii se poprvé dostal přes osmifinále a prohrál až ve finále. A nyní na Floridě poprvé překonal čtvrtfinále a dokráčel až na vrchol.





Statistiky zápasu

Sinner - Medveděv 6 esa 9 0 dvojchyby 6 56 %

1. podání 'in' 59 %

59 %

úsp. 1. podání 86 %

32 %

úsp. 2. podání 46 %

16 winnery 19 36 nevyn. chyby 21 10/16 hra na síti 6/6 2/6 brejkboly 4/6 52 celkem bodů 74 čas: 1:34

27letý rodák z Moskvy cestou nečelil hráči Top 10. Po třech hladkých výhrách nad papírovými outsidery si poradil i s členy druhé světové desítky krajanem Karenem Chačanovem, který mu jako jediný sebral set, a Jannikem Sinnerem.



O necelých šest let mladšího Itala v dnešním finále porazil 7-5 6-3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 6-0. Sinner sice v pátém gamu zaznamenal první brejk zápasu, ale kvůli viróze nedokázal navázat na vysokou úroveň hry z předchozích kol a týdnů. Čtyřikrát přišel o servis a i vinou 36 nevynucených chyb nenašel cestu k vítězství.



Medveděv vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 29-3. Finále si zahrál na pátém turnaji po sobě a počtvrté v něm zvítězil. Z posledních 25 zápasů prohrál pouze s Carlosem Alcarazem.



Legen...wait for it…DANIIL @DaniilMedwed defeats Sinner 7-5 6-3 to capture his fifth Masters 1000 title in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/BXRU9SAvfO — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2023



"Podmínky dnes nebyly snadné, bylo celkem vedro i vysoká vlhkost. Taky jsem se trápil, ale snažil jsem se to neukazovat. Byl to těžký zápas a jsem rád, že jsem ho zvládl. V posledních týdnech se mi vrátilo sebevědomí," komentoval Medveděv, který se loni na podzim stal otcem.



Vítěz Turnaje mistrů 2020 či US Open 2021 v celkově 32. finále vybojoval 19. titul a opět z turnaje, který nikdy předtím nevyhrál. Už poosmnácté triumfoval na tvrdém povrchu, na němž si zahrál finále už na všech velkých turnajích (grandslamech, podnicích Masters a Turnaji mistrů). Trofeje mu chybí jen z Melbourne a Indian Wells. Akci Masters 1000 vyhrál popáté v kariéře a poprvé od srpna 2021 (Cincinnati).



"Je to můj největší titul za poslední rok a půl. Ze začátku jsem byl trochu nervózní, už dlouho jsem takový pocit nezažil. Možná i proto jsem brzy ztratil servis, ale dokázal jsem se rychle sebrat a zápas ukončit," dodal Medveděv, jenž se ve světovém žebříčku posune na 4. místo.

19 titles. 19 different cities.



Sydney

Winston-Salem

Tokyo

Sofia

Cincinnati

St. Petersburg

Shanghai

Paris

London

Marseille

Mallorca

Toronto

New York

Los Cabos

Vienna

Rotterdam

Doha

Dubai

Miami@DaniilMedwed is playing ‘Ticket to Ride’ in real life ️ pic.twitter.com/DG1NRZ0yiS — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2023

Most Masters 1000 titles (active players)



38 - Djokovic

36 - Nadal

14 - Murray

5 - Zverev, MEDVEDEV@DaniilMedwed #MiamiOpen pic.twitter.com/fd38joD2Qi — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2023



21letý Sinner, který si v tříhodinovém semifinále proti Carlosi Alcarazovi připsal premiérový skalp světové jedničky, v Miami startoval potřetí a podruhé se dostal až do finále. Ale stejně jako v roce 2021, kdy nestačil na Poláka Huberta Hurkacze, v něm na svůj nejcennější titul nedosáhl. V celkově 10. finále prohrál teprve potřetí , z toho podruhé s Medveděvem (poprvé letos v Rotterdamu).



"Od rána jsem se necítil dobře, bojuju s drobnou virózou. Přesto děkuju všem za podporu, kterou jste mi dodávali podporu. Bohužel jsem dnes nedokázal předvést své maximum. Byl jsem tu ve finále podruhé a znovu nevyhrál, ale třeba tuhle krásnou trofej získám v příštím roce," řekl zklamaný rodák ze San Candida, který si v žebříčku ATP zajistil posun na 9. místo a vyrovnání svého maxima.



Jediným italským vítězem turnaje Masters zůstává Fabio Fognini (Monte Carlo 2019).



Medveděv i Sinner by měli zahájit antukové jaro v Monte Carlu, kde další turnaj Masters začíná už za sedm dní.