Medveděv zdolal nepříjemného soka Herberta a v Marseille si došel pro 10. titul

Daniil Medveděv minulý týden v Rotterdamu překvapivě nezvládl první kolo proti Srbu Dušanu Lajovičovi, tento týden na dalším halovém turnaji v Evropě už však roli nasazené jedničky potvrdil.



V Marseille, kde bylo jeho maximem čtvrtfinále, prošel přes Jegora Gerasimova, Jannika Sinnera a Matthewa Ebdena do svého 17. finále a v něm vybojoval jubilejní 10. titul. Všechny trofeje má z tvrdého povrchu, šest z nich získal hale.



"Z čísla 10 jsem moc šťastný. Jsou to dvě číslice. Snil jsem o tom, když jsem byl dítě. Je to skvělé číslo, ale budu na sobě dál pracovat a pokusím se získat další tituly. Na hardu hraju moc rád, tento povrch nejvíc sedí mé hře. Cítím, že znám řešení, která musím zápasů najít. A to se mi dnes povedlo," uvedl Medveděv.



Ve finále si šestadvacetiletý Rus poradil se svým nepříliš oblíbeným sokem Pierrem-Huguesem Herbertem. S o pět let starším Francouzem se v minulosti na soupeřově domácí půdě už dvakrát utkal a pokaždé prohrál. Na třetí pokus však uspěl, po 2 hodinách a 11 minutách boje zvítězil 6-4 6-7 6-4 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2.



"Pierre-Hugues hrál neuvěřitelný tenis. Vím, čeho je schopný. Už jsem s ním pár těžkých zápasů odehrál. Zejména první kolo na Roland Garros, kde jsem prohrál, bylo extrémně těžké. Dnes to byl další složitý a těžký zápas a jsem moc rád, že jsem dokázal být na vrcholu a zvítězit," komentoval Medveděv.







Finalista letošního Australian Open Medveděv vyhrál 23. z posledních 25 zápasů a došel si pro první triumf od loňského Turnaje mistrů.



Triumfem 'stvrdil' svůj premiérový posun na post světové dvojky, který měl jistý i bez ohledu na výsledek v Marseille. Na 2. místě bude jako první hráč mimo 'velkou čtyřku' Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič, Andy Murray od července 2005, kdy byl dvojkou Lleyton Hewitt.



"Jsem opravdu šťastný. Věděl jsem, že budu světovou dvojkou bez ohledu na to, jak tu dopadnu. Ale vždy je lepší, když se v žebříčku posuneš po nějakém úspěchu. Vím, že mi k tomu zdejší titul nepomohl, ale je to pro mě lepší, že jsem před posunem na 2. místo vyhrál turnaj," uvedl Medveděv.



Herbert prohrál i čtvrté finále

Herbert, který ve čtvrtek oslaví 30. narozeniny, v Marseille odehrál nejlepší turnaj od loňského restartu sezony. Porazil šestého nasazeného Keie Nišikoriho, čtvrtého nasazeného Uga Humberta, vyřadil dvojnásobného obhájce titulu Řeka Stefanose Tsitsipase, proti kterému si připsal první skalp hráče Top 5, zahrál si první semifinále od června 2019 a nakonec ukončil i dvouleté čekání na čtvrté finále.



V premiérový titul ho ale znovu proměnit nedokázal. Vítěz všech čtyř grandslamů ve čtyřhře v minulosti neuspěl ani ve Winston-Salemu 2015, Shenzhenu 2018 a Montpellier 2019.



"Byl to neuvěřitelný týden. Odehrál jsem tu pět skvělých zápasů na vysoké úrovni a za to jsem na sebe pyšný. Dnes jsem prohrál s někým, kdo byl celý zápas lepší. Přesto jsem se dokázal udržet ve hře a bojoval až do konce," řekl bývalý nejlepší deblista světa Herbert.

• ATP 250 MARSEILLE •

Francie, tv. povrch / hala , 409.765 eur

nedělní výsledky (14. 03. 2021) • Dvouhra - finále • Medveděv (1-Rus.) - Herbert (Fr.) 6-4 6-7(4) 6-4 • Čtyřhra - finále • Heliovaara/Glasspool (Fin./Brit.) - Pel/Arends (Niz.) 7-5 7-6(4)