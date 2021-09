Medveděv znemožnil Djokovičovi dosáhnout kalendářního Grand Slamu a na US Open slaví první grandslamový titul!

US OPEN - Daniil Medveděv letos jako jediný dokázal na grandslamech skolit světovou jedničku Novaka Djokoviče. Nervózního a chybujícího Srba dokonce ve finále US Open porazil bez ztráty setu 6-4 6-4 6-4, znemožnil mu dosáhnout na kalendářní Grand Slam a ve svém třetím finále na podnicích velké čtyřky získal první titul. Pětadvacetiletý rodák z Moskvy je prvním ruským grandslamovým šampionem od Australian Open 2005, na US Open dokonce po 21 letech.

Daniil Medveděv už pár let na betonech, a to hlavně na americké půdě, patří k nejlepším hráčům. Předloni si dokonce na čtyřech akcích po sobě včetně grandslamového US Open zahrál finále. V rámci letošního ročníku newyorského grandslamu patřil k největším hrozbám Novaka Djokoviče a tuto roli úspěšně potvrdil.

Předloňský finalista a loňský semifinalista závěrečného podniku velké čtyřky po cestě do finále ztratil jediný set. Vítěz nedávného Masters v Torontu si suverénně poradil s Richardem Gasquetem, Dominikem Köpferem, Pablem Andújarem, Danielem Evansem, Félixem Augerem-Aliassimem, a dokonce i světovou jedničkou Djokovičem. Jako jediný ho do více než tří sad dokázal dostat kvalifikant a senzační čtvrtfinalista Botic van de Zandschulp.

Medveděv hned v prvním gamu využil Djokovičovy nervozity, slavil brejk a díky parádnímu představení na podání si náskok uhájil až do konce setu. Ve druhé sadě přišla slabší pasáž, v úvodních dvou gamech na servisu čelil celkem pěti brejkbolům, dokonce třem v řadě, ale všechny odvrátil, přestože Djokovič měl minimálně ve třech případech šanci vyhrát výměnu a možná i zlomit zápas na svou stranu. Místo toho vzápětí znovu zaváhal na servisu a o několik minut později prohrával už 0-2.

Obrat jako ve finále French Open se Stefanosem Tsitsipasem se nekonal. Djokovič dnes neměl svůj den, jelikož vůbec nezvládl tlak možnosti získat kalendářní Grand Slam. Skvěle hrajícího Rusa ve třetím dějství dokonce pustil do vedení 4-0. Medveděv se přesto musel o vítězství trochu bát. K prvnímu mečbolu se sice dostal už za stavu 5-2, jenže udělal dvě dvojchyby a další nevynucenou chybu a Srb snížil na 4-5. Druhou šanci utkání dopodávat už zvládl mnohem lépe, tentokrát se dostal ke dvěma šancím, znovu spáchal dvojchybu, ovšem v pořadí třetí mečbol už s pomocí dělového servisu proměnil.

"Omlouvám se Novakovi. Všichni víme, oč tu dnes běželo. Ještě jsem to nikomu neřekl, ale teď to povím - v mých očích jsi nejlepší hráč historie," poklonil se Medveděv Djokovičovi.

Medveděv se tak ve svém třetím grandslamovém finále dočkal. Předloni na US Open málem dokonal obrat z 0-2 na sety proti Rafaelovi Nadalovi, letos na Australian Open naopak jasně prohrál s Djokovičem.

Pětadvacetiletý rodák z Moskvy je prvním ruským grandslamovým šampionem od Australian Open 2005 (Marat Safin), na US Open dokonce po 21 letech (Safin, 2000) a teprve třetím ruským vítězem v historii (Jevgenij Kafelnikov - Roland Garros 1996 a Australian Open 1999). Z hráčů narozených v 90. letech je druhým grandslamovým šampionem, loni na US Open triumfoval Dominic Thiem.

Závěrečný grandslam sezony za posledních 14 let vyprodukoval devět různých vítězů, ostatní tři podniky velké čtyřky jen čtyři. V New Yorku svůj první titul slavili také Thiem, Marin Čilič, Andy Murray a Juan Martín del Potro.

List of women born 1989 or later who have won a major singles title:



Kvitova

Azarenka

Muguruza

Ostapenko

Stephens

Wozniacki

Halep

Osaka

Barty

Andreescu

Kenin

Swiatek

Krejcikova

Raducanu



List of men born 1989 or later who have won a major singles title:



Thiem

Medvedev#USOpen — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 12, 2021

Dnes odehrál své jubilejní 20. kariérní finále a získal 13. vavřín. Djokovičovi v roli světové jedničky čelilo 82 různých tenistů a pouze Medveděv má se Srbem, když je v čele žebříčku, pozitivní bilanci (4-2).

Medveděv a včerejší senzační šampionka Emma Raducanuová jsou prvními tenisty od French Open 2004 (Gastón Gaudio a Anastasia Myskinová), kteří na stejném grandslamu vybojovali svůj premiérový titul.

82 players have faced Djokovic as World No. 1 in the FedEx ATP Rankings more than once.



Medvedev is the only one with a winning record (4-2). #USOpen — ATP Tour (@atptour) September 12, 2021

Djokovič se mohl stát po Donovi Budgeovi (1938) a Rodu Laverovi (1962 a 1969) teprve třetím držitelem kalendářního Grand Slamu v historii. Navíc mohl stanovit nový rekord v počtu grandslamových trofejí, o který se s 20 vavříny dělí s Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem.

Rodák z Bělehradu dokonce ještě na nedávných olympijských hrách útočil na Golden Slam, v semifinále však neudržel vedení proti Alexanderovi Zverevovi, kterému porážku předevčírem vrátil, a z Tokia odjel bez medaile.

Čtyřiatřicetiletý Srb celkově 31. finálovou účastí na grandslamech vyrovnal rekord Federera. Na US Open hrál nejvíce finále, v této fázi si zhoršil bilanci na 3-6, poslední titul slavil v roce 2018.

"Musím pogratulovat Daniilovi, odehrál jsi fantastický zápas, skvělý turnaj. Jestli si teď někdo zasloužil grandslamový titul, tak jsi to ty," řekl Djokovič směrem k Rusovi při slavnostním ceremoniálu a vyslechl si bouřlivé ovace zaplněného stadionu Arthura Ashe.