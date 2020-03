Medveděv zpočátku tenisu nedával všechno, nyní je světovou pětkou. Kde nastal zlom?

Daniil Medveděv v současnosti patří k nejlepším hráčům na okruhu. V žebříčku 24letý Rus figuruje na páté příčce, na kontě má dva triumfy z turnajů Masters, grandslamové finále a celkem sedm titulů. V rozhovoru pro Behind The Racquet se ovšem rodák z Moskvy svěřil, že zpočátku tenisu nedával všechno a ještě nedávno se vůbec necítil jako profesionál. Kde nastal zlom?

Medveděv si stejně jako ostatní hráči musel proklestit svou cestu mezi elitu také přes turnaje na nižším okruhu ITF. "Pamatuju si, jak jsem byl asi 700. na světě a mluvil jsem na jednom turnaji Futures s Alexanderem Bublikem. Nechápal jsem, jak se dostal do Top 300. Dodneška si tuhle otázku pamatuje a pořád si ze mě dělá srandu."

"Do toho se moje máma a táta ohledně mojí kariéry neshodli. Máma chtěla, abych víc studoval, takže jsem byl ve škole až do svých 18 let. Jiné ruské děti zaměřené na sport většinou se studiem končí okolo 12. roku, proto jsem asi ze začátku nebyl tak dobrý jako moji kamarádi, ale ničeho nelituju."

"Ze začátku to bylo hodně těžký finančně, než nám pomohla federace a sponzoři. Po každém prohraném zápase jsem si říkal, že jsem mohl vydělat o 100 dolarů víc. Nejtěžší pro mě byl přechod z juniorů mezi dospělé. Bylo tam tolik hráčů, kteří chtěli postupovat žebříčkem, konkurence byla obrovská."

Mezi nejlepší třístovku se nakonec dostal až krátce po svých 20. narozeninách a už o devět měsíců později poprvé debutoval v elitní stovce žebříčku. "I poté, co jsem se poprvé dostal do Top 100, jsem někde uvnitř cítil, že nejsem profík. Když jsem hrál turnaje, tak jsem na kurtu vždycky nechal všechno, jenže mimo kurt jsem nedělal ty správné věci. Chodil jsem pozdě spát, několik hodin jsem trávil hraním na PlayStationu, nedělal jsem si s ničím mimo kurt hlavu."

Na začátku sezony 2017 se přesto rodák z Moskvy napevno usadil v elitní stovce. Dlouho se však pohyboval mezi 50. až 70. místem světového hodnocení, přestože v úvodu roku 2018 v Sydney slavil svůj premiérový triumf na hlavním okruhu.

Další vzestup žebříčkem přišel až v srpnu, kdy nenašel přemožitele ve Winston-Salemu a získal druhý titul, téhož roku triumfoval ještě v Tokiu a znovu si polepšil, blížil se k branám Top 20. Do té se dostal o pár týdnů později a dosud z ní nevypadl.

Sezona 2019 byla pro Medveděva naprosto fantastická, obzvláště její druhá polovina. Na šesti po sobě jdoucích turnajích včetně grandslamového US Open hrál finále, získal dva tituly z podniků Masters a další dva z menších turnajů a vyšplhal se až na čtvrtou příčku.

"Ten vzestup ze 70. na momentální páté místo, to je to, kdy jsem se rozhodl obětovat tenisu všechno. Chtěl jsem zjistit, kam až se dostanu. Já vím, že lidé říkají, že žádné limity nejsou, ale já jsem chtěl otestovat sám sebe a svoje limity objevit. V tu chvíli se to ve mně zlomilo."

"Pamatuju si, jak jsem ještě před tímhle žebříčkovým skokem odehrál dlouhý zápas a další den jsem prohrál, protože jsem se nemohl pořádně hýbat. Kdybyste se zeptali někoho, kdo se mnou byl v juniorech, tak by vám řekl, že jsem měl jednu z nejhorších kondicí na tour, někdy mě už po 30 minutách chytaly křeče. V poslední době ale na kondici pracuju, po zápasech poctivě regeneruju a to absolutně změnilo mou hru."