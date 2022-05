Medveděv zřejmě stihne Roland Garros, vrátit se má v Ženevě

Daniil Medveděv by se měl do turnajového kolotoče vrátit v polovině května na antukovém turnaji ATP 250 v Ženevě, pořadatelé švýcarského turnaje dnes na sociálních sítích oznámili, že ruské jedničce udělili divokou kartu. Rodák z Moskvy by tak měl stihnout i grandslamové Roland Garros, poslední soutěžní zápas odehrál na konci března v Miami.