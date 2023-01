Medveděv zvedl úroveň své hry. V druhém zápasu sezony ztratil jen tři gamy

Světová sedmička Daniil Medveděv do sezony vstoupil včerejším soubojem s Lorenzem Sonegou a měl nečekané potíže. První set získal až v tie-breaku po 80 minutách boje a využití devátého setbolu, než mu italský soupeř za stavu 7-6 a 2-1 kvůli zranění paže vzdal.



třetím vzájemném střetnutí s o tři roky mladším sokem neprohrál set.



"Vždycky je lepší vyhrát 6-0 než 7-6 po odvrácení devíti setbolů a osmdesáti minutách. Ale tenis není jednoduchý, jinak by byl každý světovou jedničkou. Tou může být jen jeden. Takže dnes jsem hlavně spokojený s úrovní své hry proti silnému soupeři. Druhý set byl těžší, ale podařilo se mi ho ukončit a mohu se těšit na další zápasy," komentoval Medveděv.



O postup do semifinále, v němž by mohl narazit na Novaka Djokoviče, si Medveděv zahraje po více než třech letech s krajanem Karenem Chačanovem (h2h 2-1).



"Ani nevím, kdy jsme spolu hráli naposledy. Oba jsme se od posledního souboje hodně změnili. Karen je silný hráč, dokáže porazit každého. Dnes porazil Jacka, což je mladý kluk na vzestupu, takže se těším na těžký zápas," očekává Medveděv.



Loňský finalista Chačanov v Adelaide vyhrál i druhý zápas snadno ve dvou setech, dnes přehrál bez ztráty servisu 6-4 6-2 britského mladíka Jacka Drapera.



"Čekal jsem proti Jackovi těžký zápas. Loni na US Open jsme spolu sváděli skvělou bitvu, on bohužel kvůli zranění musel vzdát. Je to mladý hrát a je na dobré cestě," řekl 20. hráč světa Chačanov.

• ATP 250 ADELAIDE •

Austrálie, tv. povrch, 642.735 dolarů

středeční výsledky (04. 01. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Medveděv (3-Rus.) - Kecmanovič (Srb.) 6-0 6-3 Chačanov (8-Rus.) - Draper (Brit.) 6-4 6-2 Nišioka (Jap.) - McDonald (USA) 6-4 6-3