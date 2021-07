Mektič s Pavičem ve Wimbledonu získali už osmý letošní titul, poprvé slaví na grandslamech

Dvaatřicetiletý Mektič a 28letý Pavič spojili síly na začátku letošní sezony a jejich spolupráce už nemá po dnešním triumfu žádnou chybu. Letos totiž vyhráli již osmý turnaj a konečně se dočkali i grandslamového titulu.

Ten se rozhodně nerodil snadno, ve čtvrtfinále museli otáčet z 0-2 na sety proti zkušenému páru Lukasz Kubot, Marcelo Melo a více než tři sety potřebovali také v osmifinále a semifinále.

The first all-Croatian team to win a Grand Slam



Nikola Mektic and Mate Pavic win the Gentlemen’s Doubles title with a 6-4, 7-6(5), 2-6, 7-5 victory against Marcel Granollers and Horacio Zeballos#Wimbledon pic.twitter.com/ObHONohBfT