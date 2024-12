Menšík: Cítím se dobře fyzicky i herně. Do Džiddy si jedu pro titul

Jakub Menšík (19) odcestoval na turnaj Next Gen ATP Finals s nejvyššími ambicemi. Čerstvý vítěz ankety pro Nováčka roku na okruhu ATP novinářům řekl, že chce na prestižní akci pro hráče, kterým je 20 a méně let, získat titul. Letošní sezonu, v níž se posunul ve světovém žebříčku ze 167. na 48. místo, označil za přelomovou a věří, že se příští rok posune do TOP 30.

"Ambice jsou určitě nejvyšší. Jedu si tam pro vítězství a nebojím se to říct," uvedl Menšík. "Sezona byla fakt povedená. Tihle hráči, kteří se tam dostali, jsou špičkou do 21 let, kteří měli také vydařenou sezonu. Je skvělé, že si tam s nimi mohu porovnat síly. Na konci tohoto roku jsem měl skvělou formu. Kvalitně jsem trénoval a cítím se fyzicky i herně dobře. Ambice jsou nejvyšší," doplnil.

Devatenáctiletý Menšík se v únoru dostal v Dauhá poprvé do finále turnaje ATP. Vylepšoval si také maxima na grandslamech. Na turnaji Next Gen, který se uskuteční od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě, narazí v Modré skupině na 20. hráče světa Francouze Arthura Filse, Američana Learnera Tiena a Brazilce Joaa Fonsecu. Do semifinále postoupí dva nejlepší.

"Letošní sezonu bych zhodnotil určitě skvěle. Byla nad očekávání. Na začátku roku jsem měl cíle, které jsem měl ale už v březnu splněné a musel jsem je trochu pozměnit. Tenhle turnaj je pro mě odměnou. Beru to jako vstup do nové sezony, ale je to jakoby uzavření této úspěšné. Udělám maximum, abych tam urval co nejlepší výsledek," podotkl Menšík.

Los Next Gen ATP Finals: Menšík se ve skupině utká s Filsem, Tienem a Fonsecou

Rodák z Prostějova si vedle účasti ve finále v Dauhá vážil také čtvrtfinále turnaje v Šanghaji. V něm se utkal se svým vzorem a vítězem rekordních 24 grandslamových titulů Srbem Novakem Djokovičem. Svedl s ním více než dvouhodinový souboj, než prohrál 7:6, 1:6, 4:6.

"Emočně byl určitě nejvíc zápas s Novakem. Díky němu jsem začal hrát tenis, a když jsem byl malý, díval jsem se na něj v televizi," vzpomínal Menšík. "Když jsem začínal s tenisem, on už měl deset grandslamů. Nemohl jsem ani pomyslet, že bych si s ním mohl někdy zahrát, ne-li ho takhle potrápit. Když jsem s ním byl na kurtu, třískaly se ve mně emoce," uvedl.

Blue Group

Arthur Fils

Jakub Mensik

Learner Tien

Joao Fonseca



Red Group

Alex Michelsen

Juncheng Shang

Luca Van Assche

Nishesh Basavareddy



The #NextGenATPFinals groups are set pic.twitter.com/XlTsPjF1Bg — Tennis TV (@TennisTV) December 16, 2024

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse odehrál poslední utkání na konci října, kdy po náročném programu neuspěl v kvalifikaci turnaje v Paříži. Poté se věnoval regeneraci a odpočinku. "I když je třeba objíždět turnaje, je nutné si udělat dvakrát třikrát během sezony tři čtyři dny volna. Vždy mi to pomáhá. Teď to byly tři týdny, kdy jsem vypnul. Dělal jsem něco kondičně, ale na raketu jsem nesáhl. Poté, co jsem začal zase hrát, už mě svrběla ruka. Čas odpočinku byl dostatečný," řekl.

Po turnaji Next Gen se Menšík začne připravovat na nový kalendářní rok. V něm by se chtěl posunout ještě výše. "Příští tenisový rok chci odehrát hlavně ve zdraví. Letos jsem kvůli zranění musel vynechat několik turnajů. A chtěl bych také další posun v žebříčku. Úplně nejlepší by bylo, kdybych se dostal do světové třicítky," doplnil Menšík.