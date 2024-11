Menšík se oficiálně kvalifikoval na Turnaj mistrů. Akce v Saúdské Arábii zná už šest účastníků

O účasti Jakuba Menšíka (19) na blížícím se Turnaji mistrů pro mladíky už jsme psali, ale ATP až v pondělí oficiálně potvrdila, že se na prestižní podnik kvalifikoval. V tuto chvíli je známo šest z osmi účastníků, v Saúdské Arábii by měli startovat také Arthur Fils, Alex Michelsen, Juncheng Shang, Learner Tien a Luca Van Assche.

Jakub Menšík je jedním ze šesti hráčů, kteří si zajistili účast na Next Gen ATP Finals. Ačkoli jeho kvalifikace byla oficiálně oznámena až v pondělí, přes e-mailovou komunikaci nám talentovaný Čech svůj start na prestižní akci pro mladíky potvrdil už před pár dny.

"Do Džiddy se chystám. Přesný termín, kdy se poletí, ještě nevíme, protože stále není k dispozici přehled základních informací k turnaji. Účast na Next Gen ATP Finals byl jeden z mých cílů pro letošní sezonu a jsem rád, že se mi to povedlo. Minulý rok to bylo o kousek, letos to již vyšlo. Je fajn, že ATP pro mladé tenisty takový turnaj pořádá, je to skvělá příležitost si vzájemně poměřit síly během jednoho turnaje," uvedl pro TenisPortal.

Rodák z Prostějova se rozhodl letošní sezonu ukončit trochu předčasně a poslední plánovaný podnik v srbském Bělehradu nakonec vynechal. Na Next Gen ATP Finals sice nemůže získat žádné body do žebříčku, nicméně osm účastníků si rozdělí prize money ve výši zhruba 2 milionů dolarů. Od letoška byl snížen věkový limit o jeden rok, kvalifikují se tedy pouze tenisté, kteří ještě neoslavili 21. narozeniny.

Menšík má za sebou průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry. V únoru zazářil postupem do finále v katarském Dauhá a tímto tažením posunul svou kariéru na úplně jinou úroveň. Hlavně se pohodlně usadil v TOP 100 pořadí. Postupně se díky dalším úspěchům vypracoval dokonce do nejlepší padesátky.

Za odměnu bude historicky druhým českým účastníkem Next Gen ATP Finals, předloni se probojoval do finále Jiří Lehečka. Mezi bývalými šampiony najdeme mimo jiné úřadující grandslamové vítěze, Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.

Next Gen Finals update!



Arthur Fils, Alex Michelsen, Jakub Mensik, and Shang Juncheng are officially heading to Jeddah!



Who’s your pick to shine? #NextGenATPFinals — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 25, 2024

Turnaj mistrů do 20 let je na programu od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě. Jistou účast mají Menšík, loňský finalista Arthur Fils, Alex Michelsen, Juncheng Shang, Learner Tien a Luca Van Assche. Pokud by se startovní pole kompletovalo nyní, dostali by pozvání ještě Joao Fonseca a Nishesh Basavareddy. Kvalifikace se uzavře v pondělí 2. prosince.