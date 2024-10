Menšík si zahraje s idolem Djokovičem, v Šanghaji nastoupí k prvnímu čtvrtfinále na Masters

Jakub Menšík (19) absolvuje v čínské Šanghaji své premiérové čtvrtfinálové utkání na prestižních podnicích série Masters a nejspíše na něj nikdy nezapomene, jelikož vyzve čtyřnásobného šampiona, svůj idol a srbského rekordmana Novaka Djokoviče (37). Lepší z tohoto souboje bude v sobotním semifinále čelit Taylorovi Fritzovi (26), nebo překvapení turnaje Davidovi Goffinovi (33).

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 11. 10.

Menšík (ČR) - Djokovič (4-Srb.) | Stadium Court (12:30 SELČ)

Fritz (7-USA) - Goffin (Belg.) | Stadium Court (09:00 SELČ)

Menšík – Djokovič | 12:30 SELČ

Jakub Menšík prorazil v letošním roce na hlavní okruh a kvůli většímu zápřahu a náročnějším zápasům s mnohem těžšími protivníky už několikrát řešil zdravotní potíže. Přesto pokračuje v průlomové a životní sezoně. Při svém debutu na Masters v Šanghaji zvládl už čtyři duely a všechny vyhrál ve třech setech, včetně těch se zástupci TOP 10 Andrejem Rubljovem a Grigorem Dimitrovem.

Devatenáctiletý Čech byl velmi úspěšný už mezi juniory a předpovídala se mu povedená kariéra také na profesionální úrovni. Takto raketový vzestup se ale nečekal. Na začátku tohoto roku se nacházel na až 167. místě žebříčku, nicméně i díky finále v Dauhá, semifinále v Umagu a momentálnímu čtvrtfinále v Šanghaji ho v live žebříčku dělí jedno místo od debutu v TOP 50.

Talentovaný teenager se zřejmě žádného jména nezalekne, což potvrzuje jeho vynikající letošní bilance 4:1 s hráči TOP 10. Takovou úspěšností se nemůžou pochlubit ani někteří zástupci elitní desítky, dokonce jsou v negativních číslech. Jediný nezdar zaznamenal Menšík ve druhém kole Australian Open, v němž dvakrát vedl o set nad Hubertem Hurkaczem.

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport)

Menšík – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)

Bilance: 36:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 26:11

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:1 (kariérní 4:2)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrál), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Menšík – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Peking (1. kolo)

Cesta turnajem: Martínez (6:1, 5:7, 6:4), (6) Rubljov (6:7, 6:4, 6:3), Ševčenko (6:1, 6:7, 6:2), (9) Dimitrov (6:3, 3:6, 6:4)

Novak Djokovič měl v každém zápase na probíhajícím Masters v Šanghaji ošemetného soupeře, nicméně i tak prošel mezi nejlepší osmičku bez ztráty setu. V úvodním duelu zdolal ve dvou tie-breacích skvěle hrajícího Alexe Michelsena a poté svou výkonnost ještě pozvedl a dominoval proti Flaviovi Cobollimu i Romanovi Safiullinovi.

V Šanghaji startuje podesáté v kariéře a i tentokrát se dostal do čtvrtfinále, ve kterém má v tomto dějišti famózní bilanci 8:1. Čtyřnásobný šampion neuspěl pouze při poslední účasti v roce 2019, kdy podlehl 6:3, 5:7, 3:6 Stefanosovi Tsitsipasovi.

Bývalý lídr žebříčku, který v letošní sezoně triumfoval pouze na olympiádě v Paříži, prohrál v tomto roce jen jeden ze 16 soubojů se soupeři figurujícími mimo TOP 50 pořadí. A to na březnovém Masters v Indian Wells, kde utrpěl šokující třísetovou porážku s Lucou Nardim. Od premiérového posunu na post světové jedničky v roce 2011 měl jen dvě sezony (2016 a 2018), v nichž zaznamenal více než jeden nezdar proti někomu mimo TOP 50 hodnocení.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž (triumf); Wimbledon (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 35:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 13:4

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 7:0 (kariérní 247:16)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 74:16)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (finále), US Open (3. kolo)

Djokovič – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 37:5

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13, 2015, 2018)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 8:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Michelsen (7:6, 7:6), (28) Cobolli (6:1, 6:2), Safiullin (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Menšík je sice pro Djokoviče žebříčkově nejníže postaveným protivníkem na turnaji, ovšem český talent představuje v tuto chvíli větší hrozbu než Srbovi předchozí tři soupeři. Menšík je totiž psychicky odolnější a má větší talent i potenciál, navíc se mu v tomto roce náramně daří proti nejlepším hráčům na světě. V posledních dnech však absolvoval čtyři náročné zápasy, což se může na jeho výkonu negativně podepsat.

Menšík si každopádně splní svůj velký sen, protože právě díky Djokovičovi začal s tenisem a nejúspěšnější hráč všech dob je jeho idolem. Vítězství by bylo velkou senzací, protože Djokovič vypadá v Šanghaji ve formě a má se závěrečnými koly na největších turnajích bohaté zkušenosti. Nic ale není nemožné a český teenager se může inspirovat šokující výhrou Tomáše Macháče nad Carlosem Alcarazem.

Fritz – Goffin | 09:00 SELČ

Taylor Fritz se na probíhajícím Masters v Šanghaji každým zápasem zlepšuje. V tom úvodním potřeboval dva tie-breaky proti 161. hráči světa Térenceovi Atmanemu, následně ztratil sedm gamů s 336. mužem pořadí Josukem Watanukim a v osmifinále deklasoval 6:1, 6:2 kolegu z TOP 15 žebříčku Holgera Runeho. Postupem do čtvrtfinále výrazně zvýšil své šance na účast na Turnaji mistrů, v živém pořadí sezony je na pátém místě.

Šestadvacetiletý Američan se představil na všech čtyřech letošních podnicích Masters na domácím severoamerickém kontinentu a ani na jednom nenaplnil očekávání. V pátek tak absolvuje své první letošní čtvrtfinále na hardových tisícovkách. Na druhou stranu to ale bude jeho už třetí čtvrtfinále na Masters v této sezoně. Zbylá dvě zapsal na antuce, svém nejslabším povrchu. Zatímco v Madridu uspěl, v Římě prohrál v této fázi s Alexanderem Zverevem.

Za sebou má 11 čtvrtfinálových duelů na Masters s bilancí 4:7. Teprve podruhé potkává v tomto kole na tisícovkách někoho mimo TOP 50 pořadí. Předloni na domácí půdě v Indian Wells porazil tehdy 61. hráče světa Miomira Kecmanoviče a nakonec si došel pro svůj dosud největší titul. Ve finále přehrál Rafaela Nadala a zahájil svůj vzestup do TOP 10 žebříčku.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); US Open, Mnichov (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (triumf); US Open (finále)

Bilance: 48:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 21:9

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 17:2 (kariérní 102:56)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:1 (kariérní 4:7)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (finále)

Fritz – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Tokio (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Atmane (7:6, 7:6), Watanuki (6:3, 6:4), (12) Rune (6:1, 6:2)

Ještě před pár měsíci měl David Goffin potíže vyhrávat zápasy o úroveň níž na challengerech. Narození dcery v září ho ale zřejmě nakoplo k tomu, aby ještě o návrat mezi elitu zabojoval. V Šanghaji nepřestává překvapovat, po cestě do čtvrtfinále vyřadil světovou osmnáctku Lorenza Musettiho a třetího hráče pořadí Alexandera Zvereva. "Chtěl jsem dceři ukázat, že tenis pořád umím. Rád bych hrál na této úrovni ještě pár let."

Bývalý sedmý hráč světa evidentně tenis nezapomněl a jeho slabší výkony i výsledky byly spíše způsobeny nedostatkem sebevědomí. To by mu mělo pořádně narůst, protože proti Zverevovi zapsal svůj první skalp TOP 10 po dvou letech a v pátek odehraje své první čtvrtfinále na Masters od Monte Carla 2021. Stejně jako Fritz má v této fázi bilanci 4:7.

Už je to velmi dlouho, co 33letý Belgičan porazil na jednom turnaji dva zástupce TOP 10 hodnocení. Naposledy se mu to podařilo v osmifinále a čtvrtfinále na Masters v Cincinnati v roce 2018, kde vyřadil Kevina Andersona a Juana Martína del Potra.

Vizitka Davida Goffina. (@ Livesport)

Goffin – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Winston-Salem (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem (semifinále)

Bilance: 44:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 24:10

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 19:58)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 4:7)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Goffin – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016, 2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Duckworth (6:4, 6:2), (15) Musetti (1:6, 7:6, 6:2), Giron (1:6, 6:3, 7:5), (2) Zverev (6:4, 7:5)

Vzájemná bilance: 1:1. Je potřeba zmínit, že Goffin ještě není zpátky v nejlepší formě a v předchozím kole využil toho, že Zverev se v poslední době neprezentuje výkonností odpovídající členství v TOP 10. Proti finalistovi nedávného US Open Fritzovi, který srší sebevědomím a má skvělou formu, to nejspíše tak jednoduché mít nebude. Američan je zaslouženě jasným favoritem a současnou verzi Goffina by měl porazit.

Páteční program

STADIUM COURT (od 06:30 SELČ)

1. González/Roger-Vasselin (Mex./Fr.) - Koolhof/Mektič (Niz./Chorv.)

2. Fritz (7-USA) - Goffin (Belg.) / nejdříve v 09:00 SELČ

3. Menšík (ČR) - Djokovič (4-Srb.) / nejdříve ve 12:30 SELČ

Přehled turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.