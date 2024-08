Menšík vyřadil na US Open nasazeného Augera-Aliassimeho, favoritovi nepovolil jediný set

US OPEN - Jakub Menšík (18) výrazně zvýšil své šance na to, že na US Open obhájí loňskou účast ve třetím kole. Talentovaný český teenager totiž v úvodním kole překvapil hladkou výhrou 6:2, 6:4, 6:2 nad nasazenou devatenáctkou a bývalým semifinalistou Félixem Augerem-Aliassimem (24). Stoprocentní bilanci českých mužů v letošním ročníku posledního grandslamu sezony se pokusí udržet Tomáš Macháč (23), který bojuje s Fabiem Fogninim (37).

Jakub Menšík si vyšlápl na nasazenou devatenáctku (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)