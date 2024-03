Menšíka čeká souboj talentů. Na třetí kolo zaútočí také Vondroušová, Lehečka, Nosková a Bouzková

Páteční program letošního ročníku BNP Paribas Open obohatí hned pětinásobná česká účast. Jakub Menšík se o třetí kolo na tisícovce v kalifornském Indian Wells utká v souboji mladých talentů s domácím Benem Sheltonem, Markéta Vondroušová s Bernardou Peraovou, Jiří Lehečka s Brandonem Nakashimou, Marie Bouzková s nasazenou Anastasií Potapovovou a Linda Nosková s Camilou Giorgiovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 8. 3.

Češi v akci

Vondroušová (7-ČR) - Peraová (USA) | Stadium 4 (20:00 SEČ)

Menšík (ČR) - Shelton (16-USA) | Stadium 2 (23:00 SEČ)

Bouzková (ČR) - Potapovová (28-) | Stadium 8 (sobota 00:30 SEČ)

Nosková (26-ČR) - Giorgiová (It.) | Stadium 8 (sobota 02:00 SEČ)

Lehečka (32-ČR) - Nakashima (USA) | Stadium 4 (sobota 02:00 SEČ)



Cesta za obhajobou titulu

Alcaraz (2-Šp.) - Arnaldi (It.) | Stadium 1 (sobota 03:00 SEČ)

Rybakinová (4-Kaz.) - Podoroská (Arg.) | Stadium 1 (sobota 05:00 SEČ)

Menšík, Vondroušová a Lehečka proti domácím

Jakub Menšík bude pokračovat ve svém debutu na podnicích série Masters premiérovým vzájemným soubojem mladých talentů s Benem Sheltonem. Osmnáctiletý Čech před pár týdny zazářil postupem do finále v Dauhá, kterým si zajistil debut v elitní stovce žebříčku. Mírným favoritem je Američan, jenž má takto velké akce nejraději.

Proti domácí naději se postaví i Markéta Vondroušová. Nasazená sedmička měla v úvodním kole volno a do turnaje vstoupí duelem s kvalifikantkou Bernardou Peraovou, která měla namále v prvním kole kvalifikačních bojů i hlavní soutěže. Česká jednička se pokusí potvrdit roli favoritky a zapsat další vzácnou výhru po skončení loňského US Open.

Do třetice bude domácímu soupeři čelit Jiří Lehečka. Nejlepší Čech v žebříčku ATP dorazil do Indian Wells po skreči ve čtvrtfinále v Dubaji, jako poslední se vešel mezi nasazené a první kolo absolvovat nemusel. V úvodním zápase nastoupí proti svému neoblíbenému protivníkovi Brandonovi Nakashimovi, s nímž dvakrát prohrál na Next Gen ATP Finals 2022 a loni v Torontu ho zdolal až v tie-breaku rozhodujícího setu.

Noskovou čeká nebezpečná Giorgiová

Linda Nosková si coby jedna z nasazených užívala v úvodních dnech probíhající tisícovky v Indian Wells volno a bude se snažit zvládnout první zápas i na pátém letošním turnaji. Čtvrtfinalistka lednového Australian Open změří síly s nebezpečnou a nevyzpytatelnou Camilou Giorgiovou. Italka předvedla v prvním kole velmi dobrý výkon a povolila pouhých pět gamů Katie Boulterové, šampionce pár dní staré pětistovky v San Diegu.

Marie Bouzková deklasovala v úvodním kole svou velmi dobrou kamarádku a častou deblovou parťačku Saru Sorribesovou a nyní může vyrovnat své maximum v kalifornské poušti. V cestě jí stojí nasazená osmadvacítka Anastasia Potapovová. Rusku porazila v roce 2022 v kvalifikaci v Miami i ve finále Livesport Prague Open, kde slavila svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu.

Alcaraz a Rybakinová vykročí za obhajobou

Carlos Alcaraz neprožívá po senzačním triumfu ve Wimbledonu dobré období a už od srpna čeká na finálovou účast. Navíc si před pár týdny během obhajoby na antuce v Rio de Janeiru zranil kotník a od té doby odehrál jen exhibiční utkání s Rafaelem Nadalem před pár dny. Obhajobu loňského triumfu v Indian Wells zahájí proti Matteovi Arnaldimu, mladého talentovaného Itala hladce porazil na loňském US Open.

Do turnaje v rámci pátečního programu vstoupí i poslední šampionka ženské dvouhry. Jelena Rybakinová má letos vynikající bilanci 17:3 a už dvakrát triumfovala. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán se představí poprvé od konce února, kdy v Dubaji nenastoupila ke čtvrtfinále. S lucky loserem Nadiou Podoroskou by si měla světová čtyřka bez větších problémů poradit.

Více informací k vybraným zápasům

Vondroušová (7-ČR) - Peraová (USA)

Menšík (ČR) - Shelton (16-USA)

Bouzková (ČR) - Potapovová (28-)

Nosková (26-ČR) - Giorgiová (It.)

Lehečka (32-ČR) - Nakashima (USA)

Alcaraz (2-Šp.) - Arnaldi (It.)

Rybakinová (4-Kaz.) - Podoroská (Arg.)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Páteční program

STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)

1. Kokkinakis (Austr.) - Sinner (3-It.)

2. Šwiateková (1-Pol.) - Collinsová (USA) / nejdříve ve 22:00 SEČ

3. Vekičová (25-Chorv.) - Wozniacká (Dán.)

4. Arnaldi (It.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ

5. Rybakinová (4-Kaz.) - Podoroská (Arg.) / nejdříve v sobotu v 05:00 SEČ



STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)

1. Ostapenková (10-Lot.) - Kerberová (Něm.)

2. Rubljov (5-) - A. Murray (Brit.)

3. Menšík (ČR) - Shelton (16-USA)

4. Volynetsová (USA) - Jabeurová (6-Tun.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ

5. Tiafoe (18-USA) - Lajovič (Srb.)



STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)

1. Daniel (Jap.) - De Minaur (10-Austr.)

2. Zverev (6-Něm.) - O'Connell (Austr.)

3. Pouille (Fr.) - Tsitsipas (11-Řec.)

4. Haddadová Maiaová (12-Braz.) - Šramková (SR) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ

5. Keysová (18-USA) - Baptisteová (USA)



STADIUM 4 (od 20:00 SEČ)

1. Vondroušová (7-ČR) - Peraová (USA)

2. Cocciarettová (It.) - Stearnsová (USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Van De Zandschulp (Niz.) - Shapovalov (Kan.)

4. Auger-Aliassime/Korda (Kan./USA) - Glasspool/Rojer (Brit./Niz.)

5. Lehečka (32-ČR) - Nakashima (USA)



STADIUM 8 (od 20:00 SEČ)

1. Putincevová (Kaz.) - Alexandrovová (15-)

2. Šnajderová (-) - Bogdanová (Rum.) / nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Moreno De Alboran (USA) - Klein (SR)

4. Bouzková (ČR) - Potapovová (28-)

5. Nosková (26-ČR) - Giorgiová (It.)



STADIUM 9 (od 20:00 SEČ)

1. Párrizasová (Šp.) - Pavljučenkovová (22-)

2. Gračovová (Fr.) - Yue Yuan (Čína) / nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Hibinová (Jap.) - Kuděrmetovová (17-)

4. Kosťuková (31-Ukr.) - Hontamaová (Jap.)

5. Dolehideová/Krawczyková (USA) - Minnenová/Niculescuová (Belg./Rum.)

6. Hunterová/Siniaková (3-Austr./ČR) - Kruegerová/Stephensová (USA)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje