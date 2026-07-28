Menšíkův tým je konečně kompletní. Prestižní Laver Cup odhalil posledního účastníka

DNES, 16:45
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Obsazení letošního ročníku Laver Cupu je po nominaci Caspera Ruuda konečně kompletní a mimo jiné i Jakub Menšík se dozvěděl svého posledního kolegu pro evropský tým. Ten bude v září v Londýně usilovat o odvetu proti světovému výběru.
Profily hráčů (7)
Zverev Alexander
Ruud Casper
Alcaraz Carlos
Menšík Jakub
Jakub Menšík si zahrál Laver Cup i loni (© JOE SCARNICI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Londýn bude hostit Laver Cup už podruhé (2022). Menšík debutoval na prestižní exhibici, kterou pomohl založit i legendární Roger Federer, loni a Evropa tehdy nestačila v americkém San Franciscu na světový tým 9:15.

Menšík bude usilovat o odvetu po boku Carlose Alcaraze, Alexandera Zvereva, Flavia Cobolliho, Rafaela Jódara a Ruuda. Svět budou reprezentovat Learner Tien, Ben Shelton, Alexander Bublik, Taylor Fritz, Alex de Minaur a Tommy Paul.

Prostějovský rodák zasáhl do loňského ročníku celkem třikrát. V úvodním dnu ho kapitán Yannick Noah nasadil proti Alexovi Michelsenovi a také do čtyřhry s Alcarazem proti Michelsenovi a Fritzovi. Zatímco v těchto zápasech se Menšík dočkal vítězství, v posledním dnu, kdy se udělují tři body za každou výhru, padl s De Minaurem.

V minulosti účinkoval v rámci Laver Cupu z českých tenistů už jen Tomáš Berdych. Loni se na lavičce evropského týmu objevil jako náhradník Tomáš Macháč, ale do akce se nedostal.

Celkově devátý ročník Laver Cupu je na programu od 25. do 27. září v londýnské O2 Areně. Tým Evropy povede Francouz Noah, členům světového výběru bude radit americká legenda Andre Agassi. Očekává se i přítomnost Federera.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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