Mertensová po 20 měsících slaví triumf. V Monastiru zničila Cornetovou a ukončila čekání na sedmou trofej

WTA MONASTIR - Elise Mertensová ve finále v tuniském Monastiru deklasovala 6-2 6-0 Alizé Cornetovou a dočkala se svého prvního triumfu od loňského února. Šestadvacetiletá Belgičanka získala svůj sedmý kariérní titul a v pondělí se vrátí do nejlepší čtyřicítky světového hodnocení. Dvaatřicetiletá Cornetová naopak na svou první trofej od července 2018 stále nedosáhla.

Elise Mertensová před cestou do Monastiru prožívala katastrofální sezonu. Šestadvacetiletá Belgičanka do Tuniska dorazila s nelichotivou bilancí 21-20, na nedávném US Open přišla o sérii zvládnutých utkání prvního kola na grandslamech a jejím maximem v tomto roce byla čtvrtfinále ve Štrasburku a Petrohradu.

Bývalá světová dvanáctka se však v posledních dvou zápasech rozjela. Po problémech s kvalifikantkami a hráčkami až druhé stovky žebříčku Despinou Papamichailovou a Mojukou Učijimaovou nadělila kanára Claire Liuové, přemožitelce největší favoritky a nasazené jedničky Ons Džabúrové, i ve finále Alizé Cornetové.

Proti 32leté Francouzce, někdejší 11. ženě pořadí, odvrátila všechny tři brejkbolové hrozby a od stavu 1-2 v úvodním dějství dominovala a získala všechny následující gamy. Letos ji porazila i podruhé.

Mertensová dnešním vítězstvím ukončila 20měsíční čekání na svou sedmou kariérní trofej, pátou na venkovních betonech. Rodačka z Lovaně se v pondělí vrátí do Top 40 žebříčku, čeká ji skok o šest míst na 36. pozici.

Cornetová naopak o sedmý vavřín marně usiluje už od července 2018, kdy se radovala na antuce ve Gstaadu. Od té doby neuspěla ve finále v Lausanne 2019 ani loni v Chicagu. V novém vydání pořadí bude o čtyři příčky výše než její dnešní přemožitelka.



Siniaková slavila ve čtyřhře

Kateřina Siniaková s Kristinou Mladenovicovou v Monastiru potvrdily roli největších favoritek. Česko-francouzský tandem ve finále dvou nejvýše nasazených párů deklasoval 6-2 6-0 Japonku Miju Katóovou a Američanku Angelu Kulikovovou.

Rodačka z Hradce Králové, která je deblovou světovou jedničkou, získala už šestý letošní titul a celkově dvacátý v této disciplíně. V tomto roce ovládla s krajankou Barborou Krejčíkovou všechny tři grandslamy, kterých se spolu zúčastnily, a na US Open zkompletovaly kariérní Grand Slam.