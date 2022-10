Mexické kouzlo opět funguje! Bouzková v Guadalajaře vyrovnala své maximum na turnajích WTA 1000

WTA GUADALAJARA - Marie Bouzková v oblíbeném Mexiku na turnaji WTA 1000 v Guadalajaře postoupila do svého největšího semifinále, jímž vyrovnala maximum z Toronta 2019. Ve čtvrtfinále jí za stavu 5-2 v prvním setu vzdala Anna Kalinská, kterou limitovalo zranění nohy z předchozího osmifinále. O své největší finále si 24letá Češka zahraje s Řekyní Mariou Sakkariovou, jež bude hrát s čerstvě získanou jistotou postupu dna Turnaj mistryň.

Marie Bouzková od červencového triumfu v pražské Stromovce, kde získala první titul na okruhu WTA, i kvůli zranění ruky nevyhrála v hlavních soutěžích téměř tři měsíce dvakrát po sobě.



Povedlo se jí to až tento týden v milovaném Mexiku a na novém turnaji prestižní kategorie WTA 1000 v Guadalajaře dokázala vyřadit dokonce už čtyři soupeřky. Po hladkých výhrách nad krajankou Terezou Martincovou a Kolumbijkou Maríou Camilou Osoriovou a zdolání rozjeté Ljudmily Samsonovové jí ve čtvrtfinále vzdala Anna Kalinská.



24letá Bouzková předloni porazila o rok mladší soupeřku ve dvou setech v Cincinnati a výborně začala i tentokrát. V úvodu zápasu proměnila tři ze čtyř brejkbolů a když vedla 5-2 a měla jít podávat na zisk setu, Kalinská vzdala. Rozhodla se kvůli zranění kotníku, který si poranila v závěru čtvrtečního osmifinále proti Darje Kasatkinové.



Bouzková v Guadalajaře postupem do semifinále vyrovnala svůj nejlepší výsledek na takto velkém turnaji, mezi kvartetem nejlepších byla dosud jen v Torontu 2019.



"Tohle pro mě moc znamená. Po US Open jsem šest týdnů nehrála, jen jsem hodně trénovala, připravovala se a dorazila sem," usmívala se Bouzková, jež zakončí letošní sezonu poprvé v Top 30 a má tím pádem jisté nasazení pro lednové Australian Open.



Česká tenistka opět potvrzuje svou lásku k turnajům na půdě Mexika, kde zaznamenala řadu milníků. Připsala si debut na okruhu WTA (Acapulco 2015), vyhrála první dva turnaje ITF W25 (Cuernavaco 2016 a Irapuato 2018), poprvé prošla kvalifikací podniku WTA (Monterrey 2018), poprvé se dostala do finále akce WTA 125k (Guadalajara 2019) a zahrála si své první finále na hlavním okruhu WTA (Monterrey 2020).



Přímo v Guadalajaře hraje věčně 'Maruška' počtvrté v kariéře a ani tentokrát nechybí v semifinále. Na akci WTA 125k došla do finále (2019), na podniku WTA 250 prohrála v semifinále (2021) a ve finále (2022). A nyní je v semifinále velké akce WTA 1000.

Bouzková v



Acapulco '15 - debut na WTA

Cuernavaco '16, Irapuato 2018 - 1. tituly z turnajů ITF W25

Monterrey '18 - poprvé prošla kvalifikací turnaje WTA

Guadalajara '19 - 1. finále WTA 125k

Monterrey '20 - 1. finále WTA 250

Guadalajara '22 - 2. SF turnaje WTA 1000 pic.twitter.com/lemJlc4F7s — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) October 22, 2022



O své největší finále se čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Bouzková utká se světovou šestkou Mariou Sakkariovou (h2h 0-2). S hráčkami Top 10 má bilanci 6-9, z toho 2-2 v letošní sezoně.



27letá Řekyně Sakkariová nastoupí s čerstvě získanou jistotou postupu na Turnaj mistryň. Poslední volné místo obsadila po výhře nad Veronikou Kuděrmetovovou, kterou v přímém souboji o poslední volné místo mezi osmičkou nejlepších zdolala 6-1 5-7 6-4.







Poprvé od loňského řijna do semifinále postoupila bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, jež zdolala 7-6 4-6 6-3 teenagerku Cori Gauffovou. V boji o finále narazí na další Američanku a jistou účastnici Turnaje mistryň Jessicu Pegulaovou (h2h 2-1), která smetla 6-2 6-2 krajanku a vítězku únorové akce v Guadalajaře Sloane Stephensovou.







Osmou výhru v řadě zaznamenaly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Ukrajinsko-lotyšské duo Ljudmila Kičenoková a Jelena Ostapenková, na které mohou narazit znovu za dva týdny na Turnaji mistryň, zdolaly 3-6 7-5 10-5, přestože prohrávaly 3-6 a 2-4.



O finále se nejvýše nasazené Češky utkají s brazilsko-kazašským tandemem Beatriz Haddadová Maiaová a Anna Danilinová, který dělí výhra od postupu na Turnaj mistryň.