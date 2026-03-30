Miami? Tenhle turnaj už nemusí Alcaraz nikdy vyhrát, má jasno tenisový expert
Alcaraz se v posledních letech na Miami Open výsledkově trápí. Od zisku titulu v roce 2022 se mu nepodařilo trofej znovu vybojovat a podle některých názorů se mu na tomto turnaji nebude příliš dařit ani v budoucnu.
Petchey upozorňuje především na náročnost tenisového kalendáře. "Myslím, že sezona je docela těžká. A myslím, že zapomínáme, jak je Carlos mladý. A poté, co získal kariérní grandslam, jel na Blízký východ a pak hrál v Indian Wells," uvedl v podcastu Tennis Channel.
Od roku 2022 navíc Alcaraz v Miami nedosahuje svých nejlepších výkonů, což potvrzují i jeho výsledky. V roce 2023 ho v semifinále vyřadil Jannik Sinner, o rok později skončil ve čtvrtfinále na raketě Grigora Dimitrova. Následně vypadl ve druhém kole s Davidem Goffinem a letos jeho cesta skončila ve třetím kole po porážce se Sebastianem Kordou.
Podle Petcheyho může být právě harmonogram zásadním faktorem. "Upřímně, už tu vyhrál, ale tohle by mohl být turnaj, který už nikdy nevyhraje, jednoduše kvůli harmonogramu,“ doplnil svůj pohled.
Podobně situaci vidí i Petkovicová, i když není tak jednoznačná. "Alcaraz si v Indian Wells vždycky povede lépe, i jeho hra je pro tamější podmínky vhodnější, protože tam jeho výborný forhend opravdu vynikne," uvedla bývalá hráčka.
Zároveň upozornila na fyzickou náročnost programu. "Takže pokud v Indian Wells vyhraje nebo dojde daleko, musí přijet do Miami a už je unavený. Proto je vítězství v Sunshine Double tak těžké. A teď je to ještě těžší než dříve," dodala.
Nabitý kalendář bez výraznější pauzy a rychlý přechod na antukovou část sezony, která začíná turnajem Masters 1000 v Monte Carlu krátce po finále v Miami, tak představují hlavní faktory, které mohou Alcarazovi komplikovat boj o další titul na Floridě.
Lehečka v životním finále po boji padl. Sinner ovládl i Miami a získal Sunshine Double
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
když to zvládnou jiní, tak proč ne on?
když lze zvládnout dva obyčejné tituly během 4 týdnů 2x 5 zápasů, tak 2x 6 není takový rozdíl
navíc když se nedostane od finále IW, pak bude odpočatější
když mu to tam vyhovuje, tak proč poslední dva roky vypadl v SF?
navíc IW má rychlejší povrch, takže už to není taková imitace antuky, letos to byl normálně rychlý hard
nejvíc by mě zajímalo, kolik ti dva za ty Sokratovy rozhovory berou