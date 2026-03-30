Miami? Tenhle turnaj už nemusí Alcaraz nikdy vyhrát, má jasno tenisový expert

VČERA, 11:00
Diskuse o šancích Carlose Alcaraze (22) na další triumf na Miami Open nabírá na intenzitě. Bývalý trenér Andyho Murrayho a Emmy Raducanuové, Mark Petchey, v debatě s bývalou sedmou hráčkou světa Andreou Petkovicovou upozornil na výzvy, kterým bude španělský tenista čelit při snaze znovu uspět na Floridě.
Carlos Alcaraz na letošním Masters v Miami neuspěl (@ Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Alcaraz se v posledních letech na Miami Open výsledkově trápí. Od zisku titulu v roce 2022 se mu nepodařilo trofej znovu vybojovat a podle některých názorů se mu na tomto turnaji nebude příliš dařit ani v budoucnu.

Petchey upozorňuje především na náročnost tenisového kalendáře. "Myslím, že sezona je docela těžká. A myslím, že zapomínáme, jak je Carlos mladý. A poté, co získal kariérní grandslam, jel na Blízký východ a pak hrál v Indian Wells," uvedl v podcastu Tennis Channel.

Od roku 2022 navíc Alcaraz v Miami nedosahuje svých nejlepších výkonů, což potvrzují i jeho výsledky. V roce 2023 ho v semifinále vyřadil Jannik Sinner, o rok později skončil ve čtvrtfinále na raketě Grigora Dimitrova. Následně vypadl ve druhém kole s Davidem Goffinem a letos jeho cesta skončila ve třetím kole po porážce se Sebastianem Kordou.

Podle Petcheyho může být právě harmonogram zásadním faktorem. "Upřímně, už tu vyhrál, ale tohle by mohl být turnaj, který už nikdy nevyhraje, jednoduše kvůli harmonogramu,“ doplnil svůj pohled.

Podobně situaci vidí i Petkovicová, i když není tak jednoznačná. "Alcaraz si v Indian Wells vždycky povede lépe, i jeho hra je pro tamější podmínky vhodnější, protože tam jeho výborný forhend opravdu vynikne," uvedla bývalá hráčka.

Zároveň upozornila na fyzickou náročnost programu. "Takže pokud v Indian Wells vyhraje nebo dojde daleko, musí přijet do Miami a už je unavený. Proto je vítězství v Sunshine Double tak těžké. A teď je to ještě těžší než dříve," dodala.

Nabitý kalendář bez výraznější pauzy a rychlý přechod na antukovou část sezony, která začíná turnajem Masters 1000 v Monte Carlu krátce po finále v Miami, tak představují hlavní faktory, které mohou Alcarazovi komplikovat boj o další titul na Floridě.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
paddy
30.03.2026 19:20
a jak na to, do Petche, přišli? smile

když to zvládnou jiní, tak proč ne on? smile
když lze zvládnout dva obyčejné tituly během 4 týdnů 2x 5 zápasů, tak 2x 6 není takový rozdíl
navíc když se nedostane od finále IW, pak bude odpočatější
když mu to tam vyhovuje, tak proč poslední dva roky vypadl v SF? smile

navíc IW má rychlejší povrch, takže už to není taková imitace antuky, letos to byl normálně rychlý hard

nejvíc by mě zajímalo, kolik ti dva za ty Sokratovy rozhovory berou smile
PTP
30.03.2026 13:58
Karel to ani nechce vyhrát, páč by to příští rok musel obhajovat
Vlk-v-trave
30.03.2026 13:32
Tak uz vime, kdo vyhraje pristi rok v Miami :-D
alcaraz.dva
30.03.2026 12:52
ale vyhraje.. Uz jen proto, ze perfektne ovlada Spanglish (rec mistni vetsiny obyvatel )
aligo
30.03.2026 12:41
každý kdo kde plkne nějakou krávovinu je expert... doba plná expertů...
Kapitan_Teplak
30.03.2026 14:38
A vrcholem je z toho dělat články
Blondie
30.03.2026 12:03
:D :D :D
com
30.03.2026 17:45
smile
Krisboy
30.03.2026 11:16
Twl to sou moudra
pantera1
30.03.2026 11:50
já nevím kam na to chodí, ten expert musel spadnout z jahody naznak a zanechalo to na něm evidentně následky.
