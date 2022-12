Milion dolarů za tři výhry. Fritz dobyl štědře dotovanou exhibici v Saúdské Arábii

Taylor Fritz má za sebou životní sezonu, během které získal tři tituly včetně prvního z turnajů Masters 1000 (Indian Wells). Ve světovém žebříčku se poprvé prodral do Top 10 a při premiéře na Turnaji mistrů došel do semifinále.



A svou formu potvrdil i během přípravy na rok 2023, když vyhrál kvalitně obsazenou a především štědře dotovanou exhibici v saúdskoarabské Diríji. K zisku prémie milion dolarů (23 milionů korun), což je zhruba částka rovnající se odměně pro vítěze podniků Masters, mu stačilo vyhrát tři zápasy proti členům Top 15.



25letý Američan na Blízkém východu plnil roli nasazené čtyřky a v osmifinále měl volný los. Ve čtvrtfinále si poradil s Polákem Hubertem Hurkaczem, v semifinále zdolal v super tie-breaku třetího setu Brita Camerona Norrieho a v sobotním finále porazil ve dvou tie-breacích vítěze jediného předchozího ročníku (2019) a světovou sedmičku Daniila Medveděva.



Medveděv, který si odnesl půl milionu dolarů, na cestě do finále zdolal Němce Alexandera Zvereva a Švýcara Stana Wawrinku. Zverev se na exhibici vrátil k tenisu po vážném zranění kotníku z Roland Garros.



Soutěž deblistů ovládli Polák Hubert Hurkacz se Švýcarem Dominicem Strickerem.

Well said, @Taylor_Fritz97 Thanks for coming to Diriyah and enjoy your victory! #DiriyahTennisCup #DiriyahSeason #Aramco #DTC #SaudiArabia pic.twitter.com/N9W45hPLcS