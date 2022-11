Mise zahájena. Loňské šampionky Krejčíková se Siniakovou začaly Turnaj mistryň i počtvrté vítězstvím

Sedminásobné grandslamové šampionky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková letos vyhrály Australian Open, Wimbledon a na US Open zkompletovaly kariérní grandslam.



A dnes v texaském Fort Worth nejlepší deblový pár současnosti úspěšně zahájil cestu za obhajobou titulu na Turnaji mistryň. České tenistky si v prvním vzájemném střetnutí poradily s osmým nasazeným americko-nizozemským duem Desirae Krawczyková a Demi Schuursová.



Obě šestadvacetileté Češky během zápasu v Dickies Areně dvakrát neudržely servis, ale od stavu 3-3 v prvním setu využily 7 z 9 brejkbolů a po hodině a půl zvítězily 6-4 6-3.



"Předváděly jsme dobrou hru. První zápasy jsou vždy těžké a čekala jsem, že to bude zrádné. Bylo tam spousta situací, které šly přes shodu. Jsem ráda, že jsme to zvládly a vyhrály ve skupině první zápas," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.



Krejčíková se Siniakovou nechybí na Turnaji mistryň počtvrté v řadě a opět svůj úvodní zápas vyhrály. Při premiéře v sezoně 2018 prohrály až ve finále, o rok později vypadly ve skupině a loni triumfovaly. V roce 2020 se soutěž nekonala kvůli koronavirovým opatřením.



Titul na Turnaji mistryň mohou obhájit jako sedmý pár v historii. Ve skupině Rosie Casalsové čekají na Krejčíkovou se Siniakovou ještě Číňanky Yi-Fan Xu se Zhaoxuan Yang a Američanky Cori Gauffová s Jessicou Pegulaovou, které jako jediné z šestnácti deblistek startují i ve dvouhře.