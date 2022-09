Mizerný výkon a konec nadějím, Plíšková na US Open skončila ve čtvrtfinále na Sabalenkové

US OPEN - Karolína Plíšková se prvního grandslamového triumfu nedočká ani na letošním US Open a stejně jako loni končí ve čtvrtfinále. Finalistka ročníku 2016 po mizerném výkonu zahrnujícím jen 10 vítězných úderů a 23 nevynucených chyb nestačila na loňskou semifinalistku Arynu Sabalenkovou. Čtyřiadvacetiletá Běloruska si o své premiérové grandslamové finále zahraje s Igou Šwiatekovou, nebo Jessicou Pegulaovou.

Karolína Plíšková v aktuální sezoně, do které kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu, dosáhla na teprve čtvrtý solidní výsledek a poprvé se dostala přes druhé kolo grandslamových turnajů. Jejím maximem však zůstávají semifinále ve Štrasburku a Torontu.

Na US Open nezvládla čtvrtfinálové utkání už počtvrté v řadě, jediný úspěch zaznamenala po cestě do finále ročníku 2016, kdy se vlastně vůbec poprvé podívala do druhého týdne grandslamů. Loni v této fázi nestačila na Marii Sakkariovou a ani letos neuhrála set, Aryně Sabalenkové podlehla 1-6 6-7(4) a znovu jí dovolila ujmout se vedení ve vzájemné bilanci.

První sada byla v podání 30leté rodačky z Loun katastrofální. V úvodní půlhodině se prezentovala horším pohybem, servis i údery od základní čáry postrádaly délku a razanci, Sabalenková tak měla více času na svou agresivní hru a parádně toho využila. Plíšková se zmohla na jediný winner (eso) a spáchala celkem 15 nevynucených chyb, většinu ze snadných pozic.

Ani ve druhém dějství poslední česká naděje nepřipomínala hráčku z kvalitních bitev s Belindou Bencicovou a trojnásobnou finalistkou Viktorií Azarenkovou. Ve všech ohledech se sice zlepšila, ale proti skvěle servírující soupeřce se ani v tomto setu nedostala k brejkbolu a v tie-breaku od začátku tahala za kratší konec.

Sabalenková, která ve druhém kole prohrávala už 2-6 1-5 s Kaiou Kanepiovou a likvidovala dva mečboly, postupem mezi nejlepší kvarteto zopakovala loňský výsledek a zároveň vyrovnala své grandslamové maximum. V soubojích o finále neuspěla loni ve Wimbledonu ani v tomto dějišti. O premiérové grandslamové finále si zahraje se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, nebo poslední domácí nadějí Jessicou Pegulaovou.

Semifinále si již včera zajistily nyní 13 zápasů neporažená Caroline Garciaová a finalistka nedávného Wimbledonu Ons Džabúrová.