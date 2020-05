Mohl by z něj být fantastický hráč, řekl Rafter přesně před 21 lety o Federerovi

Dnes je to 21 let, co Roger Federer debutoval v hlavní soutěži grandslamu. Přesně před 21 lety na French Open sebral set favorizovanému Patrickovi Rafterovi. Ten mu věštil velkou budoucnost a se svou předpovědí se nemýlil.

Federer byl nejmladším účastníkem hlavní soutěže French Open 1999 a ještě ani nepatřil do elitní stovky žebříčku. Tehdejším maximem teprve 17letého Švýcara bylo čtvrtfinále na turnajích ATP, do Paříže cestoval ke svému debutu na grandslamech díky divoké kartě. Do prvního kola schytal velmi těžkého soupeře, nasazenou trojku Raftera. Vítěz US Open 1997 a 1998 měl skvělou formu.

Tehdy nezkušený Federer velmi překvapil, když senzačně vyhrál první set, jenže právě nedostatek zkušeností ho zápas nakonec stál, proti těžce favorizovanému Australanovi byl v následujících setech bez šance a prohrál 7-5 3-6 0-6 2-6. Oba aktéři se s odstupem let shodli na tom, že Federer ještě nebyl dostatečně zkušený, psychicky odolný a měl příliš velký respekt z nejlepších hráčů na tour.

"Tenhle mladý muž ze Švýcarska by mohl být jedním z hráčů, kteří budou tenisu vládnout v příštích deseti letech," ocenil kvality svého soupeře Rafter. Hodně mě zaujal. Pokud bude pokračovat v tvrdé práci a přistoupí ke všemu správně, mohl by z něj být fantastický hráč," věštil.

A jeho předpověď se nakonec ukázala jako pravdivá. Nyní 38letý Švýcar dokonce už třetí dekádou patří k nejlepším tenistům, je rekordmanem v počtu grandslamových trofejí (20), strávil nejvíce týdnů na postu světové jedničky (310), vyhrál více ocenění ATP než kdokoli jiný (37) a mnohými je považován za nejlepšího hráče všech dob.

Na French Open 1999 začala kariéra rodáka z Basileje na grandslamech. Právě antukový podnik velké čtyřky je ale jediným grandslamem, který nedokázal vyhrát více než jednou. Jediný titul získal v roce 2009, kdy ve finále porazil Robina Söderlinga. V hlavní soutěži se na pařížské antuce představil celkem 18krát, jeho bilance je 70 výher a 17 porážek.