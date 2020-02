Monfils porazil Pospisila i pošesté a 30. finále proměnil v 3. trofej z Montpellier

ATP MONTPELLIER - Gaël Monfils ve finále domácího halového turnaje v Montpellier porazil 7-5 6-3 Kanaďana Vaska Pospisila, s nímž neztratil set ani v šestém vzájemném duelu, a napodobil své triumfy z let 2010 a 2014. Celkově ve svém jubilejním 30. finále získal 9. titul.

Gaël Monfils v Montpellier ovládl premiérový ročník v roce 2010 a druhý triumf přidal o čtyři roky později. Letos se na domácí halovou akci vrátil po čtyřech letech jako nasazená jednička a turnaj už potřetí vyhrál.



Třiatřicetiletý Francouz, ztratil jediný set hned v úvodu s krajanem Adrianem Mannarinem, od té chvíle vyhrál osm setů v řadě. Roli favorita potvrdil i proti Slováku Gombosovi, Srbu Krajinovičovi a v dnešním finále i proti ve formě hrajícímu Kanaďanu Vasku Pospisilovi.



Monfils za celý zápas nepřišel o podání. Ve druhé sadě sice ve dvou gamech po sobě musel odvracet po dvou brejkbolech, ale se všemi si poradil a za hodinu a půl zvítězil 7-5 6-3. I šestý vzájemný souboj tak vyhrál 2-0 na sety.



Světová devítka Monfils, který se do Top 10 vrátil na konci loňské sezony, už šestnáctou sezonu po sobě hrál minimálně jedno finále na turnaji ATP. Dnes absolvoval celkově jubilejní 30. finále a získal 9. titul.



Z deseti ročníků turnaje v Montpellier se jen dvakrát z triumfu neradoval domácí hráč. V roce 2012 získal trofej Tomáš Berdych, jenž porazil právě Monfilse, před třemi lety uspěl Alexandr Zverev, i on ale ve finále předčil francouzského soupeře.



Pospisil, jenž se vrací do formy po loňské operaci vyhřezlé ploténky, útočil na první titul v kariéře. Ani při druhé finálové účasti však neuspěl.