Montpellier: Goffin se nadřel na obrat proti Bonzimu, Humbert unikl ze tří mečbolů

David Goffin na úvod sezony postoupil do semifinále v turecké Antalyi, ale od té doby prohrál tři zápasy po sobě: s Alexem de Minaurem, Carlosem Alcarazem a Alexejem Popyrinem.



Poprvé po návratu z nevydařeného turné v Austrálii se 30letý Belgičan představil dnes na halovém turnaji v Montpellier a sérii porážek po více než dvou a půl hodinovém boji přerušil.



Druhý nasazený Goffin si poradil s domácím 125. hráčem světa Benjaminem Bonzim. O šest let mladšího Francouze, který před dvěma týdny v jihoafrickém Potchefstroomu získal první titul z challengeru, zdolal 4-6 6-4 7-5.



Ve čtvrtfinále se světová patnáctka Goffin utká poprvé s Lorenzem Sonegou. Sedmý nasazený Ital dnes přehrál snadno 6-3 6-2 dvacetiletého Američana Sebastiana Kordu, jenž nenavázal na předchozí skalp Jo-Wilfrieda Tsongy.



Až po velké bitvě se do čtvrtfinále dostal domácí Ugo Humbert. Nizozemce Tallona Griekspoora udolal po bezmála tříhodinovém boji 6-7 7-6 7-6 poté, co ve druhém setu za stavu 3-5 přežil tři mečboly při podání soupeře.



Ve čtvrtfinále 22letý Francouz Humbert vyzve nasazenou jedničku Španěla Roberta Bautistu, nebo krajana Gregoira Bárrera.



Už v prvním kole nečekaně skončil Jannik Sinner. Italský teenager, jenž poslední dva turnaje ATP (loni v Sofii a letos v Melbourne) ovládl, ve ve Francii podlehl 6-3 2-6 6-7 na Slovinci Aljaži Bedenemu.







Roman Jebavý v pátém letošním zápase ukončil dvanáct měsíců dlouhé čekání na výhru. 31letý deblový specialista, který loni laboroval se zdravotními problémy, se vítězství dočkal po boku krajana Jiřího Veselého, čeští tenisté v úvodním kole zdolali 6-4 3-6 10-5 třetí nasazený dánsko-německý pár Frederik Nielsen a Tim Puetz.



Veselý tak v Montpellier zvládl vstup do obou soutěží. Ve dvouhře již včera ztratil pouhé dva gamy s Mikaelem Ymerem, zítra bude o postup do čtvrtfinále hrát s Němcem Peterem Gojowczykem.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 323.970 eur

středeční výsledky (24. 02. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Bedene (Slovin.) - Sinner (It.) 3-6 6-2 7-6(3) Barrere (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 6-4 6-4 Davidovich (Šp.) - Zapata (Šp.) 7-6(3) 5-7 6-2 • Dvouhra - 2. kolo • Goffin (2-Belg.) - Bonzi (Fr.) 4-6 6-4 7-5 Humbert (6-Fr.) - Griekspoor (Niz.) 6-7(4) 7-6(5) 7-6(5) Sonego (7-It.) - Korda (USA) 6-3 6-2 • Čtyřhra - 1. kolo • Jebavý/Veselý (ČR) - Nielsen/Puetz (3-Dán./Něm.) 6-4 3-6 10-5