Mouratoglou: Tenis přijde o hráče, finančně to nezvládají. Je to příšerné, musí se jim co nejdříve pomoci

Kvůli pandemii koronaviru se tenis hrál naposledy na začátku března a nejdříve se tenisté na kurty vrátí 13. července. Jsou tak bez výdělků, což představuje obrovský problém hlavně pro níže postavené hráče. Ti podle Mouratogloua budou muset kariéru ukončit nebo se prozatím podívat po práci v úplně jiné profesi, jelikož vedení největších tenisových organizací zatím tenistům žádnou pomocnou ruku nepodala.

"Hráči mimo elitní stovku si kolikrát musí brát půjčky, aby mohli v profesionální kariéře vůbec pokračovat. Jejich život je pak jedna velká finanční krize," uvedl Mouratoglou.

"V tenise, na rozdíl od fotbalu nebo basketbalu, neexistuje fixní plat. Tenisté si hradí cestování sami, musí platit svůj realizační tým a jejich finanční zisk závisí na tom, kolik zápasů vyhrají. Tenis je jeden z nejpopulárnějších sportů na světě, je příšerné, že 100. hráč světa takhle trpí a sotva se uživí."

V tenise se v posledních letech sice odměny výrazně zvýšily, jenže mezi elitními hráči a těmi, co ve světovém hodnocení figurují daleko za nimi, je pořád obrovský rozdíl. Pouze 90 žen si letos tenisem vydělalo přes 100 tisíc dolarů. Pokud bychom šli finančním žebříčkem dál, pak bychom zjistili, že 150. hráčka si letos vydělala 47.411 dolarů a 300. jen 8.420 dolarů.

Rozdíly jsou i na mužském tenisovém okruhu. Letos neporažený Novak Djokovič si přišel na více než 4,4 milionu dolarů, ve finančním žebříčku 50. Ugo Humbert si vydělal 252.793 dolarů.

Mouratoglou proto upozorňuje na to, že v tenise jsou sice odměny vysoké, ale zároveň v bílém sportu panuje obrovská nerovnováha ve výdělcích. Následně varuje, že někteří hráči budou muset kariéru ukončit, pakliže je největší organizace nepodpoří.

"Co se stane, když tenisté několik měsíců nemůžou hrát turnaje? Jsou bez výdělků. Někteří z nich se musejí vzdát svého snu a kariéru ukončit. Tahle situace je tu už dlouho před koronavirem. Tenis ale tyhle hráče potřebuje, nemůže fungovat jen s těmi nejlepšími. Bez finanční podpory jsou však bez peněz, navíc nemají sponzory jako ti nejlepší. Je potřeba těm, co mají potíže, pomoci ihned. Pak je třeba najít dlouhodobé řešení."

Vedení mužského i ženského okruhu momentálně vymýšlí protažení letošní sezony až do prosince, aby měli hráči možnost odehrát co nejvíce turnajů. Otázkou je, zda se ještě letos nějaké turnaje vůbec uskuteční a jak moc by tenistům prodloužení sezony o necelé dva měsíce pomohlo, když už teď je jisté, že pauza bude minimálně čtyřměsíční.