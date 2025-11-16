Možná poslední šance. Djokovič se v Melbourne vyhne Sinnerovi i Alcarazovi až do semifinále
Djokovič letos odehrál velmi omezený program, přesto mu to stačilo na to, aby rok zakončil jako světová čtyřka. Zahrál si semifinále na všech grandslamech, finále na Masters v Miami a přidal dva tituly z kategorie ATP 250 v Ženevě a v Aténách, kde rozšířil svou sbírku o 101. trofej.
Před ním jsou v žebříčku už jen Alexander Zverev a Sinner s Alcarazem, kteří jasně vládnou mužskému tenisu. Právě tato dvojice je pro Srba největší překážkou k zisku 25. grandslamového titulu, kterým by v historických tabulkách překonal i Margaret Courtovou a osamostatnil se na prvním místě.
S Italem padl letos v boji o finále na French Open i ve Wimbledonu a na Španěla nestačil ve stejné fázi na US Open. A dřív, než v semifinále je nemůže potkat ani na blížícím se Australian Open 2026, kde bude nasazenou čtyřkou. Bude tak mít podstatně větší šanci rekordní vavřín vybojovat.
Možná to pro něj bude i poslední reálná možnost. Na antukovém French Open se mu totiž v kariéře dařilo nejméně a antuka je pro jeho styl hry nejnáročnějším povrchem. Za jednoho z velkých favoritů bývá každoročně označován i ve Wimbledonu, záleží však zda se před turnajem nebo během něj nezraní, jako tomu bylo i letos. US Open je až téměř na konci sezony, kdy už nemusí mít tolik sil jako v Austrálii.
Pro Djokoviče je grandslam v Melbourne rozhodně tím nejoblíbenějším. Získal zde 10 ze svých 24 titulů a nikdy zde neprohrál ve finále. K tomu zde měl blízko i letos, ve čtvrtfinále vyřadil Alcaraze, ale přivodil si zranění. V dalším zápase tak po vyrovnaném prvním setu, který prohrál v tie-breaku, se Zverevem skrečoval kvůli trhlině ve svalu.
