Možná poslední šance. Djokovič se v Melbourne vyhne Sinnerovi i Alcarazovi až do semifinále

DNES, 09:00
Už je potvrzeno, že Novak Djokovič (38) sezonu zakončí jako světová čtyřka a do Australian Open už ho z této pozice nikdo nemůže sesadit. Pro Srba to především znamená, že se v oblíbeném Melbourne, kde získal 10 titulů, vyhne Janniku Sinnerovi i Carlosu Alcarazovi až do semifinále. Bude tak mít o to větší šanci na rekordní 25. grandslamový titul, která bude možná i poslední.
Djokovič bude na Australian Open nasazená čtyřka (@ Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Djokovič letos odehrál velmi omezený program, přesto mu to stačilo na to, aby rok zakončil jako světová čtyřka. Zahrál si semifinále na všech grandslamech, finále na Masters v Miami a přidal dva tituly z kategorie ATP 250 v Ženevě a v Aténách, kde rozšířil svou sbírku o 101. trofej.

Před ním jsou v žebříčku už jen Alexander Zverev a Sinner s Alcarazem, kteří jasně vládnou mužskému tenisu. Právě tato dvojice je pro Srba největší překážkou k zisku 25. grandslamového titulu, kterým by v historických tabulkách překonal i Margaret Courtovou a osamostatnil se na prvním místě.

S Italem padl letos v boji o finále na French Open i ve Wimbledonu a na Španěla nestačil ve stejné fázi na US Open. A dřív, než v semifinále je nemůže potkat ani na blížícím se Australian Open 2026, kde bude nasazenou čtyřkou. Bude tak mít podstatně větší šanci rekordní vavřín vybojovat.

Možná to pro něj bude i poslední reálná možnost. Na antukovém French Open se mu totiž v kariéře dařilo nejméně a antuka je pro jeho styl hry nejnáročnějším povrchem. Za jednoho z velkých favoritů bývá každoročně označován i ve Wimbledonu, záleží však zda se před turnajem nebo během něj nezraní, jako tomu bylo i letos. US Open je až téměř na konci sezony, kdy už nemusí mít tolik sil jako v Austrálii.

Pro Djokoviče je grandslam v Melbourne rozhodně tím nejoblíbenějším. Získal zde 10 ze svých 24 titulů a nikdy zde neprohrál ve finále. K tomu zde měl blízko i letos, ve čtvrtfinále vyřadil Alcaraze, ale přivodil si zranění. V dalším zápase tak po vyrovnaném prvním setu, který prohrál v tie-breaku, se Zverevem skrečoval kvůli trhlině ve svalu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
dappe
16.11.2025 10:25
Je to přesně naopak, čím déle v turnaji je potká, tím více se snižují jeho šance na možné překvapení.
Reagovat
Sincaraz
16.11.2025 10:34
Na tom niečo bude ... Djoki má určite viac síl v úvodných kolách ako napr. v semifinále
Reagovat

