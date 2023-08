Muchová a Vondroušová zvládly start v Montrealu ve dvou setech. Bouzková je už v osmifinále

Karolína Muchová po těsné porážce ve finále Roland Garros prožila dva nepovedené turnaje. Ve Wimbledonu vypadla v prvním kole a ve Varšavě skončila ve druhém kole po nevyužití čtyř mečbolů.

Do US Open Series ale vstoupila úspěšně a po dvou měsících a sérii pěti tříseťáků vyhrála zápas bez ztráty setu. V Montrealu porazila 7:6, 6:2 Anastasii Potapovovou a na druhý pokus zaznamenala premiérovou výhru na kanadském Rogers Cupu.

V prvním setu světová sedmnáctka Muchová neudržela vedení 5:2 a po nevyužití dvou setbolů musela o zisk sady zabojovat v tie-breaku. V něm využila až celkově pátý setbol a odpor soupeřky zlomila

Ve druhém kole se šestadvacetiletá rodačka z Olomouce střetne se Soranou Cirsteaovou (h2h 2:1). Letos se s Rumunkou utká již potřetí, v Dubaji ji porazila a v Miami prohrála.

Markéta Vondroušová si po nečekaném wimbledonském triumfu dopřála krátký odpočinek, vstup do US Open Series ale zvládla. Po pondělní výhře ve čtyřhře po boku Muchové v úterý uspěla i ve dvouhře, ve které potvrdila roli favoritky proti Majar Šarífové.

Ztráta zápasového rytmu se ale na hře čtyřiadvacetileté rodačky ze Sokolova projevila. V úvodu ztratila první dva gamy a první set získala po obratu z 0:2. Ve druhé sadě naopak neudržela vedení 2:0, ale v závěru se přeci jen začala dostávat do tempa a souboj ukončila ziskem čtyř gamů v řadě.

Světová desítka Vondroušová zahrála jen 12 winnerů a udělala 27 nevynucených chyb. K vítězství jí tak výrazně pomohla soupeřka, česká tenistka získala 40 ze 63 fiftýnů po chybě Egypťanky.

"Bylo to pro mě celkem těžké. Delší dobu jsem nehrála a poprvé jsem nastoupila jako grandslamová šampionka, takže jsem byla i trochu nervózní. Snažila jsem se hlavně neustále soustředit na svou hru a odehrát každý míček. Jsem rádam že jsem se postupně zlepšovala a postoupila dál," řekla Vondroušová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Ve druhém kole Vondroušová vyzve v prvním vzájemném duelu šampionku z roku 2010 Caroline Wozniackou.

Bývalá světová jednička Wozniacká v Montrealu zaznamenala vítězný comeback po více než tříleté pauze, během které se stala dvojnásobnou maminkou. Dvaatřicetiletá Dánka v prvním zápase od triumfu na Australian Open 2020 přehrála snadno 6:2, 6:2 Australanku Kimberly Birrellovou.

Back in the winner's circle 2010 champion @CaroWozniacki kicks off her return with a commanding win! #NBO23 pic.twitter.com/kuIt9nEAyq

"Je to skvělý pocit. Víte, tohle byl můj první zápas po třech letech a trochu to drhlo. Ale tohle je úžasné místo pro návrat a můj první zápas. Montreal miluju, mám na něj krásné vzpomínky. Fanoušci jsou tu vždy skvělí, moc děkuju za podporu," usmívala se Wozniacká.

"I was definitely a little bit rusty." @CaroWozniacki | #NBO23 pic.twitter.com/mmM5LVP07z

Kateřina Siniaková na konci června ovládla turnaj WTA 250 na trávě v německém Bad Homburgu, na pěti ze sedmi posledních akcí ale nezvládla hned své úvodní vystoupení.

Na kanadském Rogers Cupu v Montrealu předloňská osmifinalistka nedokázala obhájit ani druhé kolo z loňského Toronta. S Ljudmilou Samsonovovou, kterou před pár týdny porazila cestou za svým čtvrtým singlovým triumfem, prohrála 6:4, 2:6, 2:6 .

Siniaková přitom získala první set, jehož vývoj otočila z 1:3 ziskem čtyř gamů v řadě, a v úvodu druhé sady vedla 40:0 při servisu světové osmnáctky. Žádný z nakonec čtyř brejkbolů ale nevyužila, od stavu 2:2 vypadla z rytmu a rozhodnout musel třetí set. Česká tenistka si v něm vypracovala výhodu brejku, ale podruhé v zápase prohrála čtyři gamy v řadě a favoritku vyřadit nedokázala.

Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové si v Montrealu zahraje ještě čtyřhru. Nejlepší deblistka světa se poprvé představí společně s Brazilkou Luisou Stefaniovou, jež za poslední rok vyhrála šest turnajů se šesti různými partnerkami.

Marie Bouzková minulý týden na domácím Livesport Prague Open nezvládla pozici nasazené jedničky, vypadla už v prvním kole a neobhájila svůj jediný titul na okruhu WTA.

Neúspěch vzala jako příležitost včas odletět za Atlantik a lépe se připravit na US Open Series. A vstupuje do něj povedeně, v Montrealu jako první z Češek vyhrála už dva zápasy. Po americké kvalifikantce Kayle Dayové si poradila i se světovou šestkou Caroline Garciaovou.

Pětadvacetiletá Česka si s o čtyři roky starší Francouzkou poradila ve všech třech duelech na trávě včetně letošního souboje ve Wimbledonu a nyní na ni našla recept i na tvrdém povrchu a vzájemnou bilanci upravila na 4:0.

Another big win for the head-to-head! @MarieBouzkova upsets No.5 seed Garcia to advance to the Montreal last 16.#NBO23 pic.twitter.com/xMufuwZAR8