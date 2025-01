Muchová nastoupí ke šlágru s Ósakaovou, Menšík vyzve Ruuda. Lehečka a Macháč opět v roli favoritů

V rámci středečního programu letošního ročníku Australian Open se představí všichni čtyři čeští tenisté, kteří dokázali překročit úvodní kolo. Karolínu Muchovou čeká šlágr s dvojnásobnou šampionkou a bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou. Zvučné jméno vyzve i Jakub Menšík, jenž se utká s nasazenou šestkou Casperem Ruudem. Jiří Lehečka a Tomáš Macháč nastoupí i ve druhém zápase jako favorité. Aryna Sabalenková bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 15. 1.

Češi v akci

Macháč (26-ČR) - Opelka (USA) | 1573 Arena (01:00 SEČ)

Muchová (20-ČR) - Ósakaová (Jap.) | Kia Arena (02:30 SEČ)

Lehečka (24-ČR) - Gaston (Fr.) | Court 7 (02:30 SEČ)

Menšík (ČR) - Ruud (6-Nor.) | Margaret Court Arena (09:00 SEČ)



Obhajoba titulu

Sabalenková (1-) - Bouzasová (Šp.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Muchová vyzve Ósakaovou, Menšík proti Ruudovi

Karolína Muchová má coby nasazená dvacítka velmi těžký los a ten po povinném vítězství nad Nadiou Podoroskou začíná již ve druhém kole, v němž vyzve bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou. Semifinalistka ročníku 2021 Muchová zakončila tři z předchozích čtyř startů na Australian Open nejpozději ve druhém kole. Ósakaová zabojuje o premiérový postup do třetího kola grandslamu po mateřské pauze. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Muchová, která vyhrála poslední souboj ve druhém kole loňského US Open.

Více informací

Velmi těžkého soupeře má také Jakub Menšík, který si poradil s kvalifikantem Nikolozem Basilašvilim, obhájil loňské druhé kolo a pokusí se vyrovnat své grandslamové maximum. Český teenager nastoupí proti nasazené šestce Casperovi Ruudovi, pro něhož není Australian Open zrovna oblíbeným grandslamem. To se potvrdilo hned v úvodním kole, ve kterém potřeboval všech pět setů proti antukovému specialistovi Jaumemu Munarovi. Navzdory velmi mladému věku má Menšík se zástupci TOP 10 poloviční úspěšnost 4:4 a měl by mít své šance.

Více informací (odkaz na preview co nejdříve doplníme)

Lehečka a Macháč opět nastoupí jako favoriti

Jiří Lehečka půjde jako jasný favorit i do druhého utkání na letošním Australian Open. Letos si v Melbourne, kde má v podobě předloňského čtvrtfinále své grandslamové maximum, na úvod poradil s domácí divokou kartou Li Tuem a nyní ho čeká premiérový souboj s Hugem Gastonem. Zatímco český tenista se naladil na úvodní grandslam sezony svým druhým kariérním triumfem na okruhu ATP, Francouz prohrál oba přípravné zápasy s Josukem Watanukim na challengeru a antukářem Yannickem Hanfmannem v Adelaide.

Více informací

Rovněž Tomáš Macháč bude ve druhém kole favoritem, nicméně měl by to mít mnohem těžší než Lehečka. Utká se totiž se servismanem Reillym Opelkou, který v Brisbane senzačně skolil Novaka Djokoviče a ve finále vzdal právě Lehečkovi. Opelka v úvodním kole proti kvalifikantovi Gauthierovi Onclinovi nastřílel 38 es, ale třikrát ztratil servis, což může Macháčovi dodat na returnu sebevědomí. Rodák z Berouna, pokud nebude zdravotně limitován, by mohl projít do třetího kola Australian Open druhým rokem po sobě a vyrovnat své melbournské maximum.

Více informací

Sabalenková o 16. vítězství v řadě

Největší favoritka a světová jednička Aryna Sabalenková pokračuje v dominanci v Melbourne a dál útočí na hattrick. Obhajobu triumfu odstartovala suverénním vítězstvím nad trápící se grandslamovou šampionkou Sloane Stephensovou a zapsala už 15. výhru v řadě v tomto dějišti. Potíže by neměla mít vítězka generálky v Brisbane ani ve druhém kole s Jessicou Bouzasovou. Španělka odehrála čtyři souboje s hráčkami TOP 10 a ve třech neuhrála set. Porazila jen Markétu Vondroušovou loni ve Wimbledonu, kde Češka shodou okolností také obhajovala titul.

Více informací

Středeční program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Sabalenková (1-) - Bouzasová (Šp.)

2. Djokovič (7-Srb.) - Faria (Portug.) / nejdříve v 04:00 SEČ

3. Gauffová (3-USA) - Burrageová (Brit.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Martínez (Šp.) - Zverev (2-Něm.)



MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Mertensová (Belg.) - Pegulaová (7-USA)

2. Nišioka (Jap.) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Menšík (ČR) - Ruud (6-Nor.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Badosaová (11-Šp.) - Gibsonová (Austr.)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Siegemundová (Něm.) - Qinwen Zheng (5-Čína)

2. Thompson (27-Austr.) - Borges (Portug.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Šnajderová (12-) - Tomljanovicová (Austr.) / nejdříve v 07:00 SEČ

4. Draper (15-Brit.) - Kokkinakis (Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ



KIA ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Samsonovová (25-) - Danilovičová (Srb.)

2. Muchová (20-ČR) - Ósakaová (Jap.)



1573 ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Macháč (26-ČR) - Opelka (USA)



COURT 7 (od 01:00 SEČ)

1. Mariaová (Něm.) - Tausonová (Dán.)

2. Lehečka (24-ČR) - Gaston (Fr.)

3. Halys (Fr.) - Fils (20-Fr.)

4. Bouzková/Matteková-Sandsová (14-ČR/USA) - Eikeriová/Ninomijaová (Nor./Jap.) / nejdříve v 06:00 SEČ



COURT 8 (od 01:00 SEČ)

1. Murray/Peers (12-Brit./Austr.) - Gojo/Kecmanovič (Chorv./Srb.)

2. Bhambri/Olivetti (Indie/Fr.) - Schoolkate/Walton (Austr.)

3. Linetteová/Olmosová (Pol./Mex.) - Bronzettiová/Kalininová (It./Ukr.)

4. F. Cerúndolo/Etcheverry (Arg.) - Cash/Glasspool (11-Brit.) / nejdříve v 05:30 SEČ

5. Nouza/Rikl (ČR) - Doumbia/Reboul (16-Fr.)



COURT 12 (od 01:00 SEČ)

1. Bublik/Ševčenko (Kaz.) - Behar/Galloway (Urug./USA)

2. Collinsová/Krawczyková (USA) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)

3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Stollárová/Sunová (Maď./N. Zél.)



COURT 15 (od 01:00 SEČ)

1. Dolehideová/Kruegerová (USA) - Aojamaová/Hozumiová (Jap.)

2. Babosová/Melicharová-Martinezová (13-Maď./USA) - Baptisteová/McNallyová (USA)

3. Lumsdenová/Sisková (Brit./ČR) - Gračovová/Kalašnikovová (Fr./Gruz.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje