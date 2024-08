Muchová obrovský pád v žebříčku zatím zažehnala, Brenda Fruhvirtová v New Yorku vzdala

US OPEN - Loňská semifinalistka Karolína Muchová (28) vstoupila do letošního ročníku US Open vítězstvím 6:3, 7:5 nad domácí outsiderkou Katie Volynetsovou, bývalé světové osmičce ale stále hrozí propad hluboko do druhé stovky pořadí WTA. Hned na úvod se naopak rozloučila Brenda Fruhvirtová (17), která musela po třech gamech skrečovat. První kolo absolvují v průběhu úterního programu také Linda Nosková (19), Marie Bouzková (26) a Karolína Plíšková (32).

Karolína Muchová se zatím výraznému žebříčkovému pádu vyhnula (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)